Откриха изчезналия в събота Динко

22-годишният Динко Луизов, който изчезна в събота следобед, беше открит от полицията в Айтос, съобщава „Фокус“.

Младежът е намерен в добро физическо и психическо състояние благодарение на действията на служители от група „Издирване“ към отдел „Криминална полиция“ и от ОДМВР-Бургас.