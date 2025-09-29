НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Общество

          Откриха изчезналия в събота Динко

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          22-годишният Динко Луизов, който изчезна в събота следобед, беше открит от полицията в Айтос, съобщава „Фокус“.

          Младежът е намерен в добро физическо и психическо състояние благодарение на действията на служители от група „Издирване“ към отдел „Криминална полиция“ и от ОДМВР-Бургас.

          Община Дупница обяви смъртта на изчезналия преди повече от пет години Янек Миланов Община Дупница обяви смъртта на изчезналия преди повече от пет години Янек Миланов

          Община Дупница обяви смъртта на изчезналия преди повече от пет години Янек Миланов Община Дупница обяви смъртта на изчезналия преди повече от пет години Янек Миланов

