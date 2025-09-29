НА ЖИВО
          Първи коментар: Борис Бонев каза как се е стигнало до раздялата с пореден кмет от „Спаси София"

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска партията „Спаси София“, потвърди за БТА лидерът на формацията Борис Бонев.

          „Разделяме се по взаимно съгласие и с добри чувства, просто имаме различни критерии за скоростта, с която трябва да се правят промените“, заяви Бонев.

          Причините за решението

          По думите на лидера на „Спаси София“, Илиев е уведомил, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат и иска спокойно да довърши сегашния си, „без да бъде обект на политически заигравки“.

          Скандал в „Спаси София": Кметът на район „Възраждане" хвърли оставка от партията?

          Борис Бонев обясни още, че районните кметове на „Спаси София“ са подложени на недостатъчно обективно отношение от страна на Столичната община, което води до саботиране, спиране и забавяне на проекти. Според него Илиев е преценил, че извън партията условията за работа в района могат да бъдат по-благоприятни.

          Отношения и бъдещи стъпки

          „От доста време бяхме в изстинали отношения, но се разделяме изключително добронамерено. Продължаваме да помагаме на район „Възраждане“, защото ни е важен район“, подчерта Бонев.

          Предишни напускания

          Напускането на Станислав Илиев е поредно за партията.

          • През февруари 2025 г. кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков също се оттегли и стана независим.
          • През декември 2024 г. кметът на район „Илинден“ Емил Бранчевски напусна „Спаси София“ и също премина към статут на независим.
          Борис Бонев: Подкрепям кмета Терзиев, че отстрани Иван Василев

