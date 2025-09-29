Първи коментар: Борис Бонев каза как се е стигнало до раздялата с пореден кмет от „Спаси София“

Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска партията „Спаси София“, потвърди за БТА лидерът на формацията Борис Бонев.
Причините за решението
По думите на лидера на „Спаси София“, Илиев е уведомил, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат и иска спокойно да довърши сегашния си, „без да бъде обект на политически заигравки“.
Борис Бонев обясни още, че районните кметове на „Спаси София“ са подложени на недостатъчно обективно отношение от страна на Столичната община, което води до саботиране, спиране и забавяне на проекти. Според него Илиев е преценил, че извън партията условията за работа в района могат да бъдат по-благоприятни.
Отношения и бъдещи стъпки
Предишни напускания
Напускането на Станислав Илиев е поредно за партията.
През февруари 2025 г. кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков също се оттегли и стана независим.
През декември 2024 г. кметът на район „Илинден“ Емил Бранчевски напусна „Спаси София“ и също премина към статут на независим.
Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев напуска партията „Спаси София“, потвърди за БТА лидерът на формацията Борис Бонев.
Причините за решението
По думите на лидера на „Спаси София“, Илиев е уведомил, че няма намерение да се кандидатира за втори мандат и иска спокойно да довърши сегашния си, „без да бъде обект на политически заигравки“.
Борис Бонев обясни още, че районните кметове на „Спаси София“ са подложени на недостатъчно обективно отношение от страна на Столичната община, което води до саботиране, спиране и забавяне на проекти. Според него Илиев е преценил, че извън партията условията за работа в района могат да бъдат по-благоприятни.
Отношения и бъдещи стъпки
Предишни напускания
Напускането на Станислав Илиев е поредно за партията.
През февруари 2025 г. кметът на район „Витоша“ Зарко Клинков също се оттегли и стана независим.
През декември 2024 г. кметът на район „Илинден“ Емил Бранчевски напусна „Спаси София“ и също премина към статут на независим.
Отворено Общество на Сорос…