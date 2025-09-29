Пътен инцидент край Пловдив: Кола се обърна по таван (СНИМКА)

Кола се е обърнала по таван на пътя на кръговото на изхода на Пловдив в посока Пазарджик.
Движението се осъществява в една лента.
Причините за катастрофата се изясняват, а органите на реда извършват оглед на местопроизшествието.
Към момента няма данни за тежко пострадали.
Очаквайте подробности!
То нямаме качествен път, затова стават инциденти всеки ден 😢😡. И малко да завали и по висока скорост, това се случва, за жалост. Това е все пак България, не Европа!!!!!