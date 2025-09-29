Пеевски: Сексуалната злоупотреба с деца е най-тежкото престъпление

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски излезе с позиция, в която настоява държавата да предприеме законодателни промени за по-строга защита на малолетни и непълнолетни от сексуални злоупотреби.
Законодателни промени и по-тежки наказания
Според него въвеждането на по-строги санкции ще изпрати ясен сигнал, че посегателствата срещу най-уязвимите са недопустими и ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.
Промяна в Наказателния кодекс
„ДПС – Ново начало“ ще внесе конкретно изменение в НК, с което минималната възраст, от която се приема, че непълнолетните са напълно осъзнаващи последствията от действията си, се увеличава от 14 на 16 години.
Превенция и възпиращ ефект
Той изтъква, че сексуалната злоупотреба с деца нанася дълбоки и често доживотни травми – физически и психологически, които разрушават личността и възпрепятстват нормалния социален и семеен живот.
„Строгите наказания, съчетани с превантивни мерки, имат силно възпиращо действие и показват нетърпимостта на обществото към подобни престъпления“, се казва още в позицията.
Това е вярно. Смъртното наказание трябва да се върне именно за изнасилвачите на деца.
…Както и националното предателство!