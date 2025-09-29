НА ЖИВО
          Пеевски: Сексуалната злоупотреба с деца е най-тежкото престъпление

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски излезе с позиция, в която настоява държавата да предприеме законодателни промени за по-строга защита на малолетни и непълнолетни от сексуални злоупотреби.

          „Ескалацията на случаите със сексуална злоупотреба с деца е повод да се обърне внимание на задължението на държавата да възпитава младите поколения в дух на морал, отговорност и уважение към другия“, подчерта Пеевски.

          Законодателни промени и по-тежки наказания

          Според него въвеждането на по-строги санкции ще изпрати ясен сигнал, че посегателствата срещу най-уязвимите са недопустими и ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

          „Много държави вече засилиха защитата на непълнолетните чрез по-тежки наказания. България трябва да се присъедини към тези усилия, за да гарантира, че правата на децата са защитени в пълна степен“, се казва в позицията.

          Промяна в Наказателния кодекс

          „ДПС – Ново начало“ ще внесе конкретно изменение в НК, с което минималната възраст, от която се приема, че непълнолетните са напълно осъзнаващи последствията от действията си, се увеличава от 14 на 16 години.

          „С това поставяме началото на широк дебат и законодателни промени, които ще гарантират по-висока закрила на децата в България, така че да растат в сигурна и отговорна среда, възпитавани в традиционните семейни ценности“, посочва Пеевски.

          Превенция и възпиращ ефект

          Той изтъква, че сексуалната злоупотреба с деца нанася дълбоки и често доживотни травми – физически и психологически, които разрушават личността и възпрепятстват нормалния социален и семеен живот.

          „Строгите наказания, съчетани с превантивни мерки, имат силно възпиращо действие и показват нетърпимостта на обществото към подобни престъпления“, се казва още в позицията.

