      вторник, 30.09.25
          Пелегрино изведе Парма до първа победа

          След ъглов удар Пелегрино се разписа след удар с глава

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Парма записа първа победа в Серия А за този сезон, след като спечели с 2:1 домакинството си на Торино. Матео Пелегрино отбеляза и двата гола за “пармалатите”. Той откри резултата от дузпа в 36-ата минута. Сирил Нгонге изравни след великолепно изпълнение в началото на втората част, но Пелегрино се разписа отново в 73-ата минута.

          Играта бе сравнително равностойна в първия половин час с леко предимство на гостите, които отправиха повече удари, но без да застрашат особено Зион Сузуки. В 31-ата минута след едно центриране топката се удари в Ардиан Исмайли. Последва спиране за няколко минути, в които ситуацията бе разглеждана. В крайна сметка бе отсъдена дузпа, която Матео Пелегрино реализира.

          В самото начало на второто полувреме Пелегрино отново прати топката в мрежата, но попадението не бе спорно не бе зачетено поради нарушение на нападателя. Торино успя да изравни малко след това. В 50-ата минута Сирил Нгонге с великолепен удар от дъгата на наказателното поле направи резултата 1:1. Парма обаче действаше по-активно след почивката. Домакините стигнаха до втори гол в 72-ата минута. След ъглов удар Пелегрино се разписа след удар с глава. Торино не успя да реагира, а опитите му да натисне съперника бяха неуспешни.

