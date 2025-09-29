Перник и още девет населени места остават без вода заради строителни дейности по новия воден цикъл

От 6:30 ч. на 30 септември 2025 г. до 1 октомври 2025 г. град Перник, град Батановци, селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин, Големо Бучино, както и кварталите Бела Вода и Църква ще бъдат без водоподаване. Причината е превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод към новоизградено трасе, част от проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

Според ВиК-Перник, поради големината и географските особености на мрежата, фактическото спиране на водата при различните потребители ще настъпва в интервал от 2-3 часа.

„Градските резервоари ще бъдат подготвени така, че в 17:00 ч. на 30 септември водата да бъде пусната към мрежата на гр. Перник. Районите Централна градска част, кв. Варош, кв. Проучване, Могиличе, Клепало и Дараци ще могат да разчитат на временно частично възстановяване на водоподаването за период от 3–5 часа,“ уточняват от дружеството.

Пълното възстановяване на водоподаването от яз. „Студена“ е планирано за 1 октомври в 10:00 ч. Очакваните часове за реално достигане на водата до потребителите са:

Централни части на Перник и кв. Църква – около 14:00 ч.

– около кв. Изток – около 13:00 ч.

– около села и кв. Бела Вода – между 16:00 и 24:00 ч. на 1 октомври.

„ВиК – Перник“ ще предоставя актуална информация за хода на дейностите на своята електронна страница в часовете 12:00, 16:00, 21:30 ч. на 30.09.2025 г. и 10:00 ч. на 01.10.2025 г., както и при извънредна необходимост.