      вторник, 30.09.25
          Перник и още девет населени места остават без вода заради строителни дейности по новия воден цикъл

          Снимка: БГНЕС
          От 6:30 ч. на 30 септември 2025 г. до 1 октомври 2025 г. град Перник, град Батановци, селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин, Големо Бучино, както и кварталите Бела Вода и Църква ще бъдат без водоподаване. Причината е превключване на част от съществуващ довеждащ водопровод към новоизградено трасе, част от проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД – Перник“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“.

          Според ВиК-Перник, поради големината и географските особености на мрежата, фактическото спиране на водата при различните потребители ще настъпва в интервал от 2-3 часа.

          „Градските резервоари ще бъдат подготвени така, че в 17:00 ч. на 30 септември водата да бъде пусната към мрежата на гр. Перник. Районите Централна градска част, кв. Варош, кв. Проучване, Могиличе, Клепало и Дараци ще могат да разчитат на временно частично възстановяване на водоподаването за период от 3–5 часа,“ уточняват от дружеството.

          Пълното възстановяване на водоподаването от яз. „Студена“ е планирано за 1 октомври в 10:00 ч. Очакваните часове за реално достигане на водата до потребителите са:

          • Централни части на Перник и кв. Църква – около 14:00 ч.
          • кв. Изток – около 13:00 ч.
          • села и кв. Бела Вода – между 16:00 и 24:00 ч. на 1 октомври.

          „ВиК – Перник“ ще предоставя актуална информация за хода на дейностите на своята електронна страница в часовете 12:00, 16:00, 21:30 ч. на 30.09.2025 г. и 10:00 ч. на 01.10.2025 г., както и при извънредна необходимост.

          1. Скоро цяла България ще е на воден режим, ако не започнат ударно да подменят водопроводите във всяко населено място

          2. С това не могат да ни изненадат,изненадата е АКО ИМА вода един месец без прекъсване.
            То ремонти…то включвания..то профилактики..то е холивудски сериал 🫣

