Питбули разкъсаха куче във Варна, собственикът им е задържан

Три питбула са разкъсали друго куче във Варна, като собственикът на нападнатото животно също е пострадал с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е станал миналата седмица в района на СУ „Елин Пелин“, но за него съобщават едва днес от Областната дирекция на МВР, предаде БНР.

- Реклама -

Собственикът на агресивните кучета е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, като материалите са докладвани на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на полицията.