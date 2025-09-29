НА ЖИВО
          Питбули разкъсаха куче във Варна, собственикът им е задържан

          Три питбула са разкъсали друго куче във Варна, като собственикът на нападнатото животно също е пострадал с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е станал миналата седмица в района на СУ „Елин Пелин“, но за него съобщават едва днес от Областната дирекция на МВР, предаде БНР.

          Собственикът на агресивните кучета е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, като материалите са докладвани на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на полицията.

