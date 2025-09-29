Питбули разкъсаха куче във Варна, собственикът им е задържан

Три питбула са разкъсали друго куче във Варна, като собственикът на нападнатото животно също е пострадал с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е станал миналата седмица в района на СУ „Елин Пелин“, но за него съобщават едва днес от Областната дирекция на МВР, предаде БНР.
- Реклама -
Собственикът на агресивните кучета е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, като материалите са докладвани на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на полицията.
Три питбула са разкъсали друго куче във Варна, като собственикът на нападнатото животно също е пострадал с няколко ухапвания. Тежкият инцидент е станал миналата седмица в района на СУ „Елин Пелин“, но за него съобщават едва днес от Областната дирекция на МВР, предаде БНР.
- Реклама -
Собственикът на агресивните кучета е задържан. По случая е образувано досъдебно производство, като материалите са докладвани на Районната прокуратура и Областната дирекция по безопасност на храните. Сезирана е и Община Варна, уточниха от пресцентъра на полицията.
Отново безотговорност…!!!
тази порода в много страни е забранена! ние нищо не спазваме а искаме нещата да са наред!?