      вторник, 30.09.25
          Пиянски екшън в Павликени: Мъж вилня в заведение, после посегна на полицаи

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          45-годишен мъж от Павликени е задържан след хулиганска проява в местно заведение. Инцидентът е станал в събота вечер, а сигналът е подаден около 23:00 ч. от жена, потърсила съдействие в полицията.

          По думите ѝ, в заведение в града мъж е нападнал гостите, създавайки напрежение и агресия.

          На място е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на извършителяместен жител, известен на органите на реда и с предишни осъждания.

          При опит да бъде задържан, мъжът е нападнал и униформените. Впоследствие е задържан за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

          По случая е образувано досъдебно производство.

          Крими

          По 16 000 евро за превоз: Българин и още трима задържани за нелегален трафик на мигранти

          Марияна Стойчева -
          Български гражданин на 34 години беше арестуван снощи в Северна Гърция, след като в автомобила му бяха открити нелегални мигранти. Това съобщи местното издание...
          Политика

          „Да, България" предлагат служителите на ДАИ да носят бодикамери

          Камелия Григорова -
          Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че формацията е внесла предложение за промени в Закона за автомобилните превози, според които всички служители на...
          Общество

          Патриарх Даниил: Технологиите не могат да заменят молитвата

          Никола Павлов -
          Българският патриарх Даниил участва днес във Втората международна конференция по повод 100-годишнината от създаването на списание „Теология", провеждаща се в Солун, Гърция. В своето...

          2. Да го тура на майкати и бабати в гроба, че пускате друсани и пияни зад волана в село сарая пазарджишко

