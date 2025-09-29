Пиянски екшън в Павликени: Мъж вилня в заведение, после посегна на полицаи

45-годишен мъж от Павликени е задържан след хулиганска проява в местно заведение. Инцидентът е станал в събота вечер, а сигналът е подаден около 23:00 ч. от жена, потърсила съдействие в полицията.

По думите ѝ, в заведение в града мъж е нападнал гостите, създавайки напрежение и агресия.

На място е изпратен полицейски екип, който е установил самоличността на извършителя – местен жител, известен на органите на реда и с предишни осъждания.

При опит да бъде задържан, мъжът е нападнал и униформените. Впоследствие е задържан за срок до 24 часа по Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

По случая е образувано досъдебно производство.