НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Поли Паскова: Юбилейният ми концерт ще бъде на 11 октомври

          2
          37
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Юбилейният ми концерт ще бъде на 11 октомври. Зрителите ще могат да чуят както авторски песни, така и автентични такива.“

          Това каза певицата Поли Паскова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Паскова призна, че пее добре песни от определени фолклорни области. По думите й всеки изпълнител трябва да знае къде му е силата и да не претендира, че може да пее идеално всичко.

          В предаването беше пуснато и музикално произведение, в което се чуваше авторска поезия на изпълнителката. Тя обясни, че текстовете на стиховете й са й диктувани от по-висша сила.

          „Юбилейният ми концерт ще бъде на 11 октомври. Зрителите ще могат да чуят както авторски песни, така и автентични такива.“

          Това каза певицата Поли Паскова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Паскова призна, че пее добре песни от определени фолклорни области. По думите й всеки изпълнител трябва да знае къде му е силата и да не претендира, че може да пее идеално всичко.

          В предаването беше пуснато и музикално произведение, в което се чуваше авторска поезия на изпълнителката. Тя обясни, че текстовете на стиховете й са й диктувани от по-висша сила.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Zem sf o age xxx1 3🍳🫘🍓🌰🍎🧆🫘🍧🫙🍷🫙🍷🍾🍻🍻🫙🧆🫕🍹🍎🫘🍅🫘🍭🧊🧊☕☕☕☕🍵🥃🥃🥃🥃🥃🥃🥮☕🥮🍷🍷🫙🎂🎂🎂🍹🍾🍻🍻🍻🍒🍒🫕🙂‍↕️🤪😶‍🌫️😶‍🌫️😋🤤🤤🙃🙃🫸🫷🤳💅🙏🙏💅🏊🚣🤽🤽🧕🌿⚡🌋💐💐💐💐💐🌙🌙🌍🌑🌑🌑🌑🪐🪐🌚🐊🐈🦩🦩🦚🦚🦢🦩🦢🪿🦩🦚🦢🦩🦩🦢🐥🦅🐥🐤🐜🐜🐜🕸️🕸️🕸️🕸️🐝🐝🥃🥃🍷🍾🥂🥂🥃🥢🔪🔪🚓🚓🗺️🗺️🗺️🗺️🏑🎾🏐🥌🎾🎯🎹🎹🎹📻📻📺📻📻📻🎲🎲🎲🎲🎲🎲📠🪫🖲️🪫💾💻💻💻💻🕶️🕶️🕶️🕶️🥾🥿🥿🥿🥿🥿

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions