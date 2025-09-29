Поли Паскова: Юбилейният ми концерт ще бъде на 11 октомври

Това каза певицата Поли Паскова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Паскова призна, че пее добре песни от определени фолклорни области. По думите й всеки изпълнител трябва да знае къде му е силата и да не претендира, че може да пее идеално всичко.
В предаването беше пуснато и музикално произведение, в което се чуваше авторска поезия на изпълнителката. Тя обясни, че текстовете на стиховете й са й диктувани от по-висша сила.
- Реклама -
С какво се занимава тази жена? Никога не съм чувал за нея?