      вторник, 30.09.25
          Полудял от ревност: Мъж прободе с нож любимата си посред нощ

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Сериозен семеен инцидент се е разиграл в неделя около 03:00 ч. сутринта в Благоевград, при който 23-годишна жена е била наръгана с нож от своя партньор.

          Пострадалата – Михаела от Дупница – е била нападната от 24-годишния Румен Д., с когото живее на семейни начала на ул. „Роден край“ в града. По първоначална информация, скандалът между двамата е възникнал след употреба на алкохол и ескалирал поради ревност.

          В разгара на конфликта мъжът е посегнал с кухненски нож и е нанесъл три прободни рани в областта на гърдите на жената. За щастие, нараняванията не са дълбоки, но едното прободно нараняване е засегнало белия дроб. Лекарите от хирургичното отделение на МБАЛ – Благоевград са извършили спешна операция, като състоянието на пострадалата е стабилизирано.

          Жената е успяла да се свърже с майка си, която незабавно е подала сигнал на телефон 112. На място е изпратен медицински екип и полиция. Извършителят е задържан, по случая е образувано досъдебно производство.

