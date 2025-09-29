НА ЖИВО
          Пореден случай: Дронове затвориха 2 летища в Норвегия

          23
          57
          Снимка: MSNBC
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През изминалата нощ отново бяха регистрирани чужди дронове в небето над Норвегия, което доведе до временно затваряне на летището Брьоньойсун в централната част на страната. За няколко часа бяха ограничени полети както оттам, така и от летището в Осло, съобщи Aviation24.

          - Реклама -

          Инциденти с граждански полети

          • Норвежки Boeing 737-800 (рег. LN-ENM), летящ от Осло за Бардуфос в Северна Норвегия, е бил принуден да се върне обратно заради наблюдавани дронове.
          • По-рано същия ден друг полет към Брьоньойсун също е бил пренасочен след сигнал за дронове. Самолет по маршрут Будьо – Трондхайм е кръжал известно време, преди да бъде отклонен.

          Операторът на летищата Avinor потвърди, че се е наложило временно затваряне на обектите.

          Нови дронове над военни бази в Дания Нови дронове над военни бази в Дания

          Четвърти случай за седмица

          Това е четвъртият инцидент само за седем дни, свързан с дронова активност в Норвегия и Дания:

          • Миналия понеделник заради дронове бяха затворени летищата Осло Гардермуен и Копенхаген Каструп.
          • В сряда бе засегнато летище Олборг в Дания, а през нощта срещу петък отново бяха регистрирани дронове над страната.
          • През уикенда бяха получени сигнали и за активност близо до датски военни бази.

          Засилени мерки за сигурност

          В събота Норвегия въведе по-строги разпоредби за полети с дронове около четири летища в окръг Нордланд, след наблюдения близо до летище Ørland, южно от Трондхайм.

          Дания наложи национална забрана за граждански полети с дронове преди срещата на върха на Европейския съвет (2–3 октомври) в Копенхаген. В сигурността ще се включат и германските военни.

          Оливие Ведрин: Европейската отбрана и НАТО, Време е за избор! Оливие Ведрин: Европейската отбрана и НАТО, Време е за избор!

          Подозрения и реакции

          Датските власти не изключват евентуално руско участие, въпреки че Москва отрича каквато и да е връзка.

          НАТО обяви засилена бдителност в Балтийския регион, като част от мерките срещу дронови заплахи.

          23 КОМЕНТАРА

          4. хванали са ги всичките! семейство Branta canadensis / канадски гъски/ прелетни мигрират. Правят се опити да бъдат разпитани за руска намеса!

          5. Докога тия тъпи еврогейове ще търпят ватенките да се бъзикат с тях. Ама си траят. Само лаят и чакат укрите да измират. Голям страх ги гони да тръгнат към бърлогата на мечката

            • Rumyana Diyanova – Не, те не умират от страх, защото дронове е имало и ще има. Само че, сега са евтини номера, за да хвърлят вина върху Русия, която не е глупава като тях и прави това, което те искат, за оправдание на безумните им цели и намерения!

          17. НЛО? щото за предни се оказа че сателитното наблюдение не регистрира дронове от Русия! некое Зеленско човече ще цъфне скоро там Дай..дай..дай..дай

          18. Провокация от страна на Украйна 100 %! Нали трябва да вкара и НАТО във войната на нейна страна! Не че НАТО не са там се…..

            • Босаков Благой оръжията и идеята са от натовски страни! украйна е инструмент! а провокацията от Пошла и донесе милиарди за превъоръжаване от ЕС другите също искат явно

              • Dimas Wolf ТСВ искат! Но в нея Франция и Германия ще набутат източна Европа а те ще им гледат саира отстрани

              • Щерю Мандражиев блад си ти прасчо! И къде виждаш московска пропаганда в България при тия укро медии….!? А грухчо

