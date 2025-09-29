Пореден случай: Дронове затвориха 2 летища в Норвегия

През изминалата нощ отново бяха регистрирани чужди дронове в небето над Норвегия, което доведе до временно затваряне на летището Брьоньойсун в централната част на страната. За няколко часа бяха ограничени полети както оттам, така и от летището в Осло, съобщи Aviation24.
Инциденти с граждански полети
Норвежки Boeing 737-800 (рег. LN-ENM), летящ от Осло за Бардуфос в Северна Норвегия, е бил принуден да се върне обратно заради наблюдавани дронове.
По-рано същия ден друг полет към Брьоньойсун също е бил пренасочен след сигнал за дронове. Самолет по маршрут Будьо – Трондхайм е кръжал известно време, преди да бъде отклонен.
Операторът на летищата Avinor потвърди, че се е наложило временно затваряне на обектите.
Четвърти случай за седмица
Това е четвъртият инцидент само за седем дни, свързан с дронова активност в Норвегия и Дания:
Миналия понеделник заради дронове бяха затворени летищата Осло Гардермуен и Копенхаген Каструп.
В сряда бе засегнато летище Олборг в Дания, а през нощта срещу петък отново бяха регистрирани дронове над страната.
През уикенда бяха получени сигнали и за активност близо до датски военни бази.
Засилени мерки за сигурност
В събота Норвегия въведе по-строги разпоредби за полети с дронове около четири летища в окръг Нордланд, след наблюдения близо до летище Ørland, южно от Трондхайм.
Дания наложи национална забрана за граждански полети с дронове преди срещата на върха на Европейския съвет (2–3 октомври) в Копенхаген. В сигурността ще се включат и германските военни.
Подозрения и реакции
Датските власти не изключват евентуално руско участие, въпреки че Москва отрича каквато и да е връзка.
НАТО обяви засилена бдителност в Балтийския регион, като част от мерките срещу дронови заплахи.
