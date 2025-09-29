НА ЖИВО
          Правосъдие

          Поредно заседание по делото срещу Петьо Петров-Еврото

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Поредно заседание в Софийския градски съд по делото срещу бившия шеф на столичното следствие Петьо Петров-Еврото. То се води задочно, тъй като Петров повече от 2 години е в неизвестност.

          Бившият следовател е подсъдим за документна измама в големи размери, която е особено тежък случай и се наказва с от 10 до 20 години затвор. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови.

          През юни Илия Златанов продиктува на съда адрес на Петров в Солун, където по негови данни живее. Въпреки това от тогава до сега информация от МВР за издирването му няма.

