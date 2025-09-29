Посланикът на Молдова: Целта ни е влизане в ЕС до 2030 г.

С победата на проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС), Молдова остава твърдо ориентирана към Европейския съюз и ще продължи активната си работа за пълноправно членство. Това заяви Негово Превъзходителство Емил Жакота, посланик на Република Молдова в България, в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио „Фокус“.

„Ние сме готови и ще работим в това направление, друг път няма", подчерта Жакота, като уточни, че целта е членство в ЕС до 2030 година.

Политическата обстановка след изборите

Избирателната активност от 51% е в рамките на обичайното за последните парламентарни избори в страната. Докато през 2021 г. ПДС е разполагала с 63 мандата, сега партията печели 55, като борбата е била „по-ожесточена, отколкото през 2021 г.“.

За промени в конституцията, свързани с бъдещото членство в ЕС, са нужни 67 гласа, което предполага преговори и сътрудничество с други парламентарно представени формации.

Руски атаки и предизвикателства

Посланик Жакота разкри, че по време на изборния процес Молдова е станала обект на руски хакерски атаки, насочени към Централната избирателна комисия.

„Те имаха определено влияние върху хората, особено в южната част на Молдова, където живее и българско малцинство“, поясни дипломатът.

Според него тези атаки ще продължат, тъй като Молдова заема ключово геостратегическо място в региона.