          Посланикът на Молдова: Целта ни е влизане в ЕС до 2030 г.

          С победата на проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС), Молдова остава твърдо ориентирана към Европейския съюз и ще продължи активната си работа за пълноправно членство. Това заяви Негово Превъзходителство Емил Жакота, посланик на Република Молдова в България, в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио „Фокус“.

          „Ние сме готови и ще работим в това направление, друг път няма“, подчерта Жакота, като уточни, че целта е членство в ЕС до 2030 година.

          Политическата обстановка след изборите

          Избирателната активност от 51% е в рамките на обичайното за последните парламентарни избори в страната. Докато през 2021 г. ПДС е разполагала с 63 мандата, сега партията печели 55, като борбата е била „по-ожесточена, отколкото през 2021 г.“.

          За промени в конституцията, свързани с бъдещото членство в ЕС, са нужни 67 гласа, което предполага преговори и сътрудничество с други парламентарно представени формации.

          МВнР: Недвусмислените резултати потвърждават европейското бъдеще на Молдова

          Руски атаки и предизвикателства

          Посланик Жакота разкри, че по време на изборния процес Молдова е станала обект на руски хакерски атаки, насочени към Централната избирателна комисия.

          „Те имаха определено влияние върху хората, особено в южната част на Молдова, където живее и българско малцинство“, поясни дипломатът.

          Според него тези атаки ще продължат, тъй като Молдова заема ключово геостратегическо място в региона.

          „Имаме проблем с Приднестровието, където има над 1500 руски войници. Т.е. ние сме под постоянна атака и трябва да намерим начин да се преборим с това“, заяви Жакота.

          

          МВнР: Недвусмислените резултати потвърждават европейското бъдеще на Молдова

          80 КОМЕНТАРА

            • Ogniyan Nikolov
              Ами първо ще ги приемат в НАТО, за да пазят източната граница. Също и войници много им трябват.

          17. Когато влязохме в ЕС ,гърци се бъзикаха и ми казваха :Е сега ще ядете със златна лъжица.Ядат ДС ,“комунистическата номенклатура и сега управляващи ,но още след 89год ,обраха външнотърговските ,сринаха ,обраха заводи ,фабрики и много построено при социализма и милионери ,милиардери .Другите гастарбайтери ,на оживяване
            Същото и в Молдова ще е.

            • Anelia Aleksandrova , Молдова е вече кандидат, предстоят преговорите по глави, вероятно ще станат член до три години. ЕК стои твърдо зад Молдова.😂

            • Валентин Лазаров Кой цивилизован път? На джендърите с 52 пола,на Гмо-то и мигрантите ли.Да ти пикая на цивилизацията……

          35. За да влезеш в ЕС трябва да си разрешиш вътрешните проблеми (териториална цялост), а там има отцепила се област и една пред отцепване.

            • Stanislav Dimitrov единственото условие е да имаш по-малък външен дълг и да можеш да теглиш ОЩЕ! /украйна и преди войната е ограбена фалирала с огромен дълг НЕ СТАВА/

              • Dimas Wolf сега говорим за Молдова… Там преднистровието е отцепено (дори от миналата година Молдова им наложи мита, което си е признаване), а Гагаузия върви на там

          40. а много хитро! още сега влизайте! готови сте тамън да плащате новите заеми за оръжия и старите дупки дългове в трилиони

            • Жоро Димитров Ти защо караш камион в разпадаща се Европа, тия дето ги наричаш глупаци как ще ги разубедиш?

              • Людмил Кочев ами глупииии там в европа дават повече пари , това не значи ,че е по добре там а просто по скъпо плащат труда. Те в европа половината са педераси , това значи ли че и теЗи които работим и сме с нормална ориентация сме гейове. Много си прост

              • Жоро Димитров Русия е една насрана гнусна страна с още по гнусен народ,чиче България е в ЕС и от вас нишо не зависи

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

