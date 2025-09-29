НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Пожар в локомотив край Русенско, евакуираха пътниците

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Пожар избухна в локомотив в Русенско, съобщиха от МВР.

          Инцидентът е станал на 27 септември в землището на Ветово.

          Екипи от пожарната служба реагирали своевременно, както и колегите им от полицията.

          Пътниците са били евакуирани, като няма пострадали.

          Причина за пожара е техническа неизправност.

