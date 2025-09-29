Пожар в локомотив край Русенско, евакуираха пътниците

Пожар избухна в локомотив в Русенско, съобщиха от МВР.
Инцидентът е станал на 27 септември в землището на Ветово.
Екипи от пожарната служба реагирали своевременно, както и колегите им от полицията.
Пътниците са били евакуирани, като няма пострадали.
Причина за пожара е техническа неизправност.
