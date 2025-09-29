Представиха последната колекция на Джорджо Армани

Милано изпрати с аплодисменти Джорджо Армани, чиято последна колекция беше представена в Пинакотеката на Брера. Модният свят загуби своя „Крал Джорджо“ по-рано този месец – дизайнерът почина на 91-годишна възраст.

- Реклама -

Шоуто, първоначално замислено като честване на 50-годишнината на къщата „Giorgio Armani“, се превърна в емоционална почит към покойния създател. Сред гостите бяха холивудските звезди Ричард Гиър, Кейт Бланшет и режисьорът Спайк Лий.

Моделите дефилираха в ефирни тоалети в нюанси от сиво, тъмносиньо и тъмнозелено, озвучени от живото изпълнение на пианиста Лудовико Ейнауди. Колекцията носи заглавието „Пантелерия, Милано“ – препратка към двете места, скъпи на Армани.

„Тази колекция е свидетелство за стила и края на един цикъл, за да могат да започнат нови“, обявиха от модната къща.

Финалът беше белязан от самостоятелното дефиле на латвийския модел Агнесе Зогла в елегантна синя рокля, след което племенницата на Армани Силвана и неговият дългогодишен партньор Лео дел’Орко приеха аплодисментите на публиката.

„Освен че беше невероятен дизайнер, той беше и хуманист, филантроп“, отбеляза Кейт Бланшет.

Ревюто на Джорджо Армани закри Седмицата на модата в Милано. Следващата спирка за почитателите на висшата мода е Париж, където Седмицата на модата започва днес, 29 септември.