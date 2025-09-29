НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Мода

          Представиха последната колекция на Джорджо Армани

          Снимка: Wikimedia Commona
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Милано изпрати с аплодисменти Джорджо Армани, чиято последна колекция беше представена в Пинакотеката на Брера. Модният свят загуби своя „Крал Джорджо“ по-рано този месец – дизайнерът почина на 91-годишна възраст.

          Шоуто, първоначално замислено като честване на 50-годишнината на къщата „Giorgio Armani“, се превърна в емоционална почит към покойния създател. Сред гостите бяха холивудските звезди Ричард Гиър, Кейт Бланшет и режисьорът Спайк Лий.

          Моделите дефилираха в ефирни тоалети в нюанси от сиво, тъмносиньо и тъмнозелено, озвучени от живото изпълнение на пианиста Лудовико Ейнауди. Колекцията носи заглавието „Пантелерия, Милано“ – препратка към двете места, скъпи на Армани.

          Последната воля на Джорджо Армани: Продажба на дял от модната империя на голяма луксозна група Последната воля на Джорджо Армани: Продажба на дял от модната империя на голяма луксозна група

          „Тази колекция е свидетелство за стила и края на един цикъл, за да могат да започнат нови“, обявиха от модната къща.

          Финалът беше белязан от самостоятелното дефиле на латвийския модел Агнесе Зогла в елегантна синя рокля, след което племенницата на Армани Силвана и неговият дългогодишен партньор Лео дел’Орко приеха аплодисментите на публиката.

          „Освен че беше невероятен дизайнер, той беше и хуманист, филантроп“, отбеляза Кейт Бланшет.

          Ревюто на Джорджо Армани закри Седмицата на модата в Милано. Следващата спирка за почитателите на висшата мода е Париж, където Седмицата на модата започва днес, 29 септември.

          При кого ще отидат милиардите на Джорджо Армани При кого ще отидат милиардите на Джорджо Армани

