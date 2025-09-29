Радев: Германия остава най-важният ни външнотърговски партньор

За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро, съобщи президентът Румен Радев по време на среща в президентската институция с представители на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). В разговора участваха президентът на ГБИТК д-р Хорст Щюер и главният управител Соня Миклай, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

- Реклама -

Германия – ключов партньор

„Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България“, заяви Радев. По думите му взаимното доверие и активният диалог между двете държави са основа за растящия икономически обмен.

Акцент върху инвестиционния климат

Президентът подчерта необходимостта от повишаване на прозрачността в работата на институциите, за да се подобри инвестиционната среда, да се гарантира частната собственост и върховенството на правото.

Той изтъкна, че инвестиционният обмен с Германия трябва да се насочи към технологичен трансфер и индустриално сътрудничество.

„Динамичното развитие на България в областта на високите технологии и изкуствения интелект създава предпоставки за засилване на германските инвестиции“, каза Радев.

Българската общност в Германия – мост за сътрудничество

Обща бе позицията, че голямата българска диаспора в Германия е ценен ресурс – както за германските компании, които привличат квалифицирани кадри, така и за България, която печели от връщането на млади специалисти с чуждестранен опит.

Позицията на германския бизнес

От ГБИТК подчертаха интереса на германски компании към последващи инвестиции в реалната икономика у нас, но настояха за повече предвидимост, устойчивост и диалог в изготвянето на правната рамка за бизнеса.

България на германската инвестиционна карта

„България става все по-видима на германската инвестиционна карта – германските компании не само реинвестират печалбата си, но и изнасят развойни центрове у нас“, припомни Радев, позовавайки се на срещата си по-рано този месец с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия (BWA).