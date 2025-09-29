Рекорден брой татковци ползват 15-дневен отпуск след раждане на дете

10 640 мъже са ползвали 15-дневен отпуск при раждането на бебето си през първите шест месеца на годината, сочат данните на Националния осигурителен институт (НОИ).

- Реклама -

В сравнение със същия период на миналата година, броят им е с близо 100 по-малко. За да има право на този отпуск, мъжът трябва да има минимум шест месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство.

Когато майката и бащата са в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете – считано от датата на изписване на бебето от лечебното заведение.

Идеята на този отпуск, известен още като „отпуск по бащинство“, е да даде възможност на бащата да участва активно в грижите за новороденото още в първите две седмици след изписването му.

Отпускът се заявява и ползва в календарни дни.

Според данните на НОИ за първото полугодие на 2025 г., близо половината от ползвалите отпуск по бащинство са от София-град, следвани от Пловдив, където броят е малко над 1000 души.

По време на този отпуск бащите получават обезщетение в размер на 90% от среднодневното си възнаграждение.

Средно за страната, за първото шестмесечие на 2025 г., обезщетението е 97 лева на ден, докато за същия период на 2024 г. е било 75 лева на ден.