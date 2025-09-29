НА ЖИВО
          Ремонти по АМ „Тракия": Сериозни затруднения в три области

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Ремонтните дейности по автомагистрала „Тракия“ продължават и водят до сериозни затруднения в движението в участъци от областите София, Пазарджик и Сливен.

          В три различни отсечки движението се осъществява единствено по платното в посока към столицата, като за улеснение на трафика е позволено преминаването и през аварийната лента.

          Алтернативни маршрути

          Пътуващите между София и Пловдив могат да използват обходни маршрути:

          • трасето Ихтиман – Самоков
          • Подбалканския път

          Призив към шофьорите

          От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с временната организация на движението и да следват пътната сигнализация.

