Ремонти по АМ „Тракия“: Сериозни затруднения в три области

Ремонтните дейности по автомагистрала „Тракия“ продължават и водят до сериозни затруднения в движението в участъци от областите София, Пазарджик и Сливен.

В три различни отсечки движението се осъществява единствено по платното в посока към столицата, като за улеснение на трафика е позволено преминаването и през аварийната лента.

Алтернативни маршрути

Пътуващите между София и Пловдив могат да използват обходни маршрути:

трасето Ихтиман – Самоков

Подбалканския път

Призив към шофьорите

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да шофират с повишено внимание, да се съобразяват с временната организация на движението и да следват пътната сигнализация.