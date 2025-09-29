НА ЖИВО
          Румен Христов: Имаме амбиция за пълен мандат, освен ако…

          Снимка: БГНЕС
          СДС и коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС имат амбицията да изкарат пълния управленски мандат, заяви в Русе председателят на СДС Румен Христов.

          „Имаме амбицията да изкараме пълния мандат, освен ако на президентските избори не се случи нещо екстрено“, посочи Христов.

          Президентският вот

          Според него кандидатът на ГЕРБ-СДС ще спечели предстоящите президентски избори. Христов подчерта, че този кандидат трябва да бъде проевропейски ориентиран и да следва цивилизационния избор на България.

          Йотова отговори на Борисов: Не мога да проследя всичките му емоционални изблици Йотова отговори на Борисов: Не мога да проследя всичките му емоционални изблици

          Отношенията с президента Радев

          Христов коментира и напрежението между държавния глава и управляващото мнозинство:

          „Постоянните политически престрелки между президента и управляващото мнозинство показват, че Румен Радев мисли за политическия си проект“, заяви лидерът на СДС.

          2. Какво ше му е от едната кълка на другата в НС ,големи заплати и други привилегии ! СДС къде я виждате тази партия една кола хора единствено за постове!!

          15. Aleksander Hadjiev Охххх, и аз имам амбиции и то големи. Моите амбиции Гн. Христов, е да не никните вече като отровни гъби. По добра се измитате. И плюс това ни отровите живота. Ходихме като улави по митинги да викаме СДС. Оправихте си живота народа остана с пръст в уста. То не бяхте малко. Вие, Софиянски, Хубавото Наде Костов Ст. Ганев. И още много които излъгахте народа.

          17. Целувай на Бойко краката защото ако не е той ти ще си един просяк .Палячо ти не ставаш за нищо клоун.

          18. Защо постоянно се изказват едни и същи аборигени и всичките служещи на сикаджийската герП

          29. Никакъв мандат, разпускане на цялото нелегитимно Народно събрание и престъпниците през последните 15 години в затвора, това иска българският народ. Не иска крадците да продължават да източват страната и Европейския съюз.

          40. Леле и тоз с амбиции,все амбициозни във властта.От амцициите им стигнахме до тук,а те хотели,водопади,офшорки.Тоз живее във времената на 90- те и счита синята идея за съществуваща.Видяхме я тяхната демокрация

          41. Какъв мандат, бе некадърник! На вързано куче, хляб не можеш да дадеш, мандат щял да изкарва…

          46. Ти луд ли си целото С Д С до живот в Белене вие обрахте и съсипахте България.

