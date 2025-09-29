Румен Христов: Имаме амбиция за пълен мандат, освен ако…

СДС и коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС имат амбицията да изкарат пълния управленски мандат, заяви в Русе председателят на СДС Румен Христов.

„Имаме амбицията да изкараме пълния мандат, освен ако на президентските избори не се случи нещо екстрено", посочи Христов.

Президентският вот

Според него кандидатът на ГЕРБ-СДС ще спечели предстоящите президентски избори. Христов подчерта, че този кандидат трябва да бъде проевропейски ориентиран и да следва цивилизационния избор на България.

Отношенията с президента Радев

Христов коментира и напрежението между държавния глава и управляващото мнозинство: