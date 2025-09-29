Ружа Райчева: Имаме най-стабилното стабилно правителство през последните пет години

„Имаме най-стабилното стабилно правителство през последните пет години.“

Това каза журналистът Ружа Райчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Райчева коментира и продължаващото задържане на Благомир Коцев. Тя беше категорична, че задържането му е силно притеснително, но в същото време изрази съмнение, че евентуална негова кандидатура за президент би довела до успех.