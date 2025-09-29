НА ЖИВО
          Ружа Райчева: Имаме най-стабилното стабилно правителство през последните пет години

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Имаме най-стабилното стабилно правителство през последните пет години.“

          Това каза журналистът Ружа Райчева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Райчева коментира и продължаващото задържане на Благомир Коцев. Тя беше категорична, че задържането му е силно притеснително, но в същото време изрази съмнение, че евентуална негова кандидатура за президент би довела до успех.

          „Асен Василев има желанието да унифицира лидерството в ПП. Може би това е причината Лена Бориславова и Кирил Петков вече да не са част от ръководството на партията“, каза още гостът.

          119 КОМЕНТАРА

          10. И тази не си е пила хапчето Или живее в друга България
            До кога ще ръсите простотии???

            • Стойка Тачева живее наистина.Къщата на баща и е по-голяма от парламента. Като него заработва за още една.Той дрънка по телевизиите,започна и тя.Сестра и разби един сериозен работнички синдикат по поръчка.Цялото им семейство е такова.

          13. МНОГО Е СТАБИЛНА, НАРОДА УМИРА БЕЗ ВОДА, ВСИЧКО СКЪПО МАГАЗИНИТЕ, БЕЗРАБОТИЦА, МНОГО Е СТАБИЛНА. Е НА ВАС КАКВО ЩЕ Е, ВИЕ СИ ВЗЕМАТЕ ХУБАВИ ЗАПЛАТИ! ДОЛНА ГЕРБАДЖИКА 😡

          14. „Ружа Райчева: Имаме най-стабилното стабилно правителство през последните пет години!? “ Да! Здраво се е стиснало за „топките“ на Урсула фон дер Лайен, както ти за бащините. За това ни „клатят“ и ограбват в момента от всякъде! Тикат ни директно във войната, за да ни затрият напълно философе Вдървен! Миризмата ви продажна е една и съща! Като прасета сте обучени, но Райчева е обучена да търсите и далаверата от „трюфелите“!
            Пеевски: Време е за решителна битка за държавата!
            Унгария блокира 12 украински медии!
            Орбан към Зеленски: Спрете да ни тормозите!
            Българи, Разбйници са нахлули в България подкрепяни от ЕК! Трябва да бъдат отстранени и вързани така както Иисус Христос ги е и изхвърлил със Сила от Божия Храм в първият ден от Страдалната седмица в Ерусалим! Това е ясният Божи Пример и Заповед от Отца,Сина и Светия Дух!!! Казал им е ясно:“Превърнахте Божият Храм във Вертеп!“ Войната на унищожението е влязла в двора ни! Трябва да бъде Спряна и Вързана!!! Това е Божата Заповед!!!

          18. НЕ МОГА ДА СИ ОБЯСНЯ МНЕНИЕТО НА
            ТАЗИ ПРЪДЛА КАК СЕ Е ОФОРМИЛО
            ИЛИ ПАРИЦИТЕ И ДАВАТ ТАЗИ СМЕЛОСТ
            ДА ГОВОРИ ПУБЛИЧНО ГЛУПОСТИ ЗА
            ДОКАЗАНИ МУШЕННИЦИ.

          31. Много нагло казано,но от една плиткоумна, корумпирана журналистка,не очакваме да чуем нещо друго.Затова и нямаме вече уважение към тази професия,проститутките са с по-висок праг на доверие.

          34. Ти участваш и ти харесва,аз съм потърпевша от 35 години и ми дотегна,тази гавра с народа!Проклети до девето коляно!

            • Атанас Янакиев може би не.Разчита на тези ,които от години прави баща и.Но добре я е възпитал.😂

          38. Пут@ о проста не виждаш ли че излизаш със 100 лв. и неможеш да напълнеш една найлонова торбичка , какво му е стабилно на правителството ?

          45. Ми права е, ко се пънете. Правителство с главно „П“, опа май обърках буквата, ма кво толкова.

