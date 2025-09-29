НА ЖИВО
          Правосъдие

          Съдът възобнови делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

          Снимка: Фейсбук
          Варненският окръжен съд отмени постановлението на Окръжна прокуратура – Варна от 20 август 2025 г., с което беше прекратено наказателното производство срещу бившия кмет на Варна Иван Портних за аварията на тръбопровода под Варненското езеро. Делото се връща на прокуратурата за продължаване на разследването, съобщиха от съда.

          Жалбата на Община Варна

          Процедурата започна по жалба на Община Варна – ощетено юридическо лице, което настоя за отмяна на прокурорския акт. След разглеждане на случая в закрито заседание, съдът прие, че решението на прокуратурата е необосновано и незаконосъобразно.

          Критики към действията на прокуратурата

          Съдебният състав посочва, че прокурорът отново не е уточнил коя от хипотезите е налице – дали деянието не е извършено, или че то не представлява престъпление. В постановлението били възпроизведени едни и същи факти, вече посочени както в обвинителен акт от април 2024 г., така и в предходно постановление за прекратяване от октомври същата година.

          „Указанията на съда от ноември 2024 г. не са изпълнени в пълнота“, се подчертава в определението.

          Съдът смята за немотивиран извода на наблюдаващия прокурор, че няма нарушения от страна на Портних като кмет, въпреки че правилно са описани признаците на престъплението – причиняване на значителни вреди.

          Не били обсъдени писмени документи с резолюция на Портних, препратени към други лица от администрацията, както и действията или бездействията на тези служители.

          Екологичното замърсяване

          Съдът критикува прокуратурата и за липсата на мотиви относно обвинението за екологично замърсяване на морските води след аварията и за неуведомяване на обществеността.

          Според съда не са събрани и анализирани всички релевантни доказателства, а неяснотите във фактическата обстановка остават.

          Следващи стъпки

          След преценка на материалите съдът прие, че жалбата на Община Варна е основателна и върна делото на прокуратурата за допълнително разследване.

          Съдебният акт може да бъде обжалван или протестира пред Варненския апелативен съд.

