Съдът възобнови делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних

Варненският окръжен съд отмени постановлението на Окръжна прокуратура – Варна от 20 август 2025 г., с което беше прекратено наказателното производство срещу бившия кмет на Варна Иван Портних за аварията на тръбопровода под Варненското езеро. Делото се връща на прокуратурата за продължаване на разследването, съобщиха от съда.
Жалбата на Община Варна
Процедурата започна по жалба на Община Варна – ощетено юридическо лице, което настоя за отмяна на прокурорския акт. След разглеждане на случая в закрито заседание, съдът прие, че решението на прокуратурата е необосновано и незаконосъобразно.
Критики към действията на прокуратурата
Съдебният състав посочва, че прокурорът отново не е уточнил коя от хипотезите е налице – дали деянието не е извършено, или че то не представлява престъпление. В постановлението били възпроизведени едни и същи факти, вече посочени както в обвинителен акт от април 2024 г., така и в предходно постановление за прекратяване от октомври същата година.
Съдът смята за немотивиран извода на наблюдаващия прокурор, че няма нарушения от страна на Портних като кмет, въпреки че правилно са описани признаците на престъплението – причиняване на значителни вреди.
Не били обсъдени писмени документи с резолюция на Портних, препратени към други лица от администрацията, както и действията или бездействията на тези служители.
Екологичното замърсяване
Съдът критикува прокуратурата и за липсата на мотиви относно обвинението за екологично замърсяване на морските води след аварията и за неуведомяване на обществеността.
Според съда не са събрани и анализирани всички релевантни доказателства, а неяснотите във фактическата обстановка остават.
Следващи стъпки
След преценка на материалите съдът прие, че жалбата на Община Варна е основателна и върна делото на прокуратурата за допълнително разследване.
Съдебният акт може да бъде обжалван или протестира пред Варненския апелативен съд.
Браво, за затвора е заради много далавери!
Ако Портних влезе в ареста дали, ще си направи труда да накара Благомир Коцев да се влюби в Русия ?
Хайде сега и бившият да отива при сегашния. Изобщо, всеки кмет в страната е за съдене. Но от съдии западняци, а не от нашите корумпирани сатрапи.
Да се маха и този
Бре, да вярваме ли?
А КОГА ЩЕ ИМА ДЕЛО ЗА ТОЗИ КОЙТО СЪСИПА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ Г. ЛОЗАНОВ
Дано го осъдят най после!
Затвор.!
Виновен е, че духа силен вятър във Варна, за голямите вълни в морето и отлетялите
щъркели на юг.
Тодор Орашъков колко да си прост по герберски. Аман от тъпи селяци
Този мафиот , който ни посрами в Хайфа Израел долен алкохолик !
Stefka Stankova той там с кокаин си беше пудрил ноздрите, ама то покрай едното, върви и другото
Bruty Brutev срам и позор , живея в Хайфа .
Иначе е симпатичен…
Браво на Бойко Борисов и МАФИЯТА ГЕРБ
Човек на тиквата заедно са крали
В килия, в която да има място за Тиквоний и Лоясалият търбух.
Затвор!