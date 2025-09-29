НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          САЩ и Швейцария с обща декларация: паричната политика няма да се използва за манипулация на валутни курсове

          Снимка: swissinfo.ch
          Съединените щати и Швейцария обявиха, че са постигнали споразумение паричните политики да не бъдат насочвани към обменните курсове с цел конкурентно предимство.

          Съвместната декларация идва, след като през юни Министерството на финансите на САЩ включи Швейцария в списъка на страните, обвинени във валутна манипулация.

          В документа швейцарските власти потвърждават, че „паричната политика ще продължи да бъде насочена към поддържане на подходящи парични условия за гарантиране на ценовата стабилност и няма да се насочва към обменните курсове с цел постигане на конкурентно предимство“.

          САЩ поемат същия ангажимент, съобщи АФП.

          Швейцарският франк отдавна е смятан за „безопасно убежище“, което кара инвеститорите да го изкупуват в периоди на пазарна несигурност. Това обаче води до поскъпване на валутата, което затруднява експорта и принуждава Швейцарската национална банка да се намесва чрез покупки на чуждестранни валути.

          В доклада си от юни американското финансово ведомство отново насочи внимание към нелоялните валутни практики, които според Вашингтон са допринесли за търговския дефицит на САЩ и за загубата на работни места в производството.

          Припомняме, че в края на първия мандат на Доналд Тръмп американското министерство на финансите обвини Швейцария в манипулиране на франка. След встъпването в длъжност на Джо Байдън през 2021 г. страната бе извадена от списъка за наблюдение.

