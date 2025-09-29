Сблъсък на бензиностанция в Стара Загора: Касиер и клиенти в сбиване

Касиер и клиенти се сбиха на бензиностанция в Стара Загора, съобщиха от полицията.

- Реклама -

На 28 септември е подаден сигнал от 19-годишен младеж за възникнала агресия.

Между служител на бензиностанцията – мъж на 27 години и трима клиенти е възникнал спор, който прераснал в сбиване.

27-годишният касиер е бил обслужен амбулаторно в здравно заведение и е освободен. Тримата мъже – на 32, 31 и 24 години, са заявили, че след забележка 32-годишният мъж е бил ударен от касиера.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.