„Шампиони в сърцата“: България посреща своите герои с парад

Националният волейболен отбор на България ще бъде тържествено посрещнат днес в столицата под мотото „Шампиони в сърцата“, обявиха от Столична община.

Програмата на събитието

17:30 ч. – Парад с открит автобус ще премине от площад „Независимост" и ще завърши на площад „Александър Невски", където феновете ще имат възможност да приветстват волейболните герои.

– Парад с открит автобус ще премине от площад „Независимост“ и ще завърши на площад „Александър Невски“, където феновете ще имат възможност да приветстват волейболните герои. 18:00 ч. – Начало на официалната церемония по посрещането. Водещи ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.

От Столична община уточняват, че церемонията ще бъде стегната и динамична, за да не се изтощават допълнително състезателите. Всеки от тях ще се обърне с кратки думи към събралото се множество.

Финалът на програмата ще бъде поставен с голямо отборно селфи и изпълнение на класическата спортна песен We Are The Champions.

Организация за посетителите

Зоната около площада ще бъде със свободен достъп през целия ден. Няма да има контролно-пропускателни пунктове, но е предвидено засилено полицейско присъствие.

Забранява се внасянето на:

пиротехника

стъклени шишета

знамена с твърди дръжки

хладно и огнестрелно оръжие

Освен това е забранено издигането на дронове в района, освен при изрично разрешение.

Организация на движението

По преценка на СДВР през деня ще бъдат затваряни улиците около площад „Александър Невски“.

Очаква се също временно да бъдат ограничени движението по бул. „Цар Освободител“ и прилежащите улици по време на парада.