      вторник, 30.09.25
          „Шампиони в сърцата“: България посреща своите герои с парад

          Никола Павлов
          Националният волейболен отбор на България ще бъде тържествено посрещнат днес в столицата под мотото „Шампиони в сърцата“, обявиха от Столична община.

          Програмата на събитието

          • 17:00 – 18:00 ч. – На видеостените на площад „Александър Невски“ ще бъдат излъчени кадри от мачовете на българския национален отбор на Световното първенство. Атмосферата ще бъде допълнена с музикална програма, в която ще се включат Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, „Бон-Бон“, братя Аргирови и група „Фондацията“ със Славин Славчев.
          • 17:30 ч. – Парад с открит автобус ще премине от площад „Независимост“ и ще завърши на площад „Александър Невски“, където феновете ще имат възможност да приветстват волейболните герои.
          • 18:00 ч. – Начало на официалната церемония по посрещането. Водещи ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.
          НА ЖИВО: Световните вицешампиони тръгнаха от Манила НА ЖИВО: Световните вицешампиони тръгнаха от Манила

          От Столична община уточняват, че церемонията ще бъде стегната и динамична, за да не се изтощават допълнително състезателите. Всеки от тях ще се обърне с кратки думи към събралото се множество.

          Финалът на програмата ще бъде поставен с голямо отборно селфи и изпълнение на класическата спортна песен We Are The Champions.

          Организация за посетителите

          Зоната около площада ще бъде със свободен достъп през целия ден. Няма да има контролно-пропускателни пунктове, но е предвидено засилено полицейско присъствие.

          Забранява се внасянето на:

          • пиротехника
          • стъклени шишета
          • знамена с твърди дръжки
          • хладно и огнестрелно оръжие

          Освен това е забранено издигането на дронове в района, освен при изрично разрешение.

          България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто

          Организация на движението

          По преценка на СДВР през деня ще бъдат затваряни улиците около площад „Александър Невски“.
          Очаква се също временно да бъдат ограничени движението по бул. „Цар Освободител“ и прилежащите улици по време на парада.

