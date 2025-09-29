НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Шампионска лига: дербита във вторник – Галатасарай срещу Ливърпул, Атлетико приема Айнтрахт, Моуриньо се завръща на „Стамфорд Бридж“

          0
          64
          Снимка: standard.co.uk
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Девет двубоя от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига ще се изиграят във вторник, като сред тях изпъкват сблъсъците Галатасарай – Ливърпул, Атлетико Мадрид – Айнтрахт Франкфурт, Челси – Бенфика и Пафос – Байерн Мюнхен.

          - Реклама -

          Галатасарай – Ливърпул
          Късметът на Ливърпул изглежда се изчерпа и предстоящото гостуване в Истанбул ще е сериозен тест за тима на Арне Слот. Турският шампион ще търси реванш след тежката загуба с 1:5 от Айнтрахт в първия кръг. И двата отбора имат колебания в защита, което обещава голово шоу.

          Челси – Бенфика
          Формата на Челси е притеснителна – лондончани паднаха у дома с 1:3 от Брайтън в първенството и също загубиха с 1:3 от Байерн в първия си мач от ШЛ. Последните пет двубоя донесоха само една победа – срещу Линкълн в Купата на лигата. Голямата интрига е завръщането на Жозе Моуриньо на „Стамфорд Бридж“, макар и като треньор на Бенфика. Под негово ръководство португалците записаха две победи и едно равенство, но остават белязани от шокиращата загуба от Карабах в първия кръг.

          Атлетико Мадрид – Айнтрахт
          „Дюшекчиите“ са във възход след гръмката победа с 5:2 над Реал Мадрид в дербито през уикенда. Атлетико вече има три поредни домакински успеха и демонстрира атакуващ футбол, далеч от старите клишета за дефанзивен стил. Айнтрахт също впечатлява – отборът е в серия от шест поредни мача без загуба и идва след 6:4 над Борусия Мьонхенгладбах. В първия кръг германците разгромиха Галатасарай с 5:1.

          Пафос – Байерн Мюнхен
          Кипърският дебютант приема баварците в мач, който ще е истински празник за местната публика, но фаворитът е ясен.

          Програма за мачовете във вторник, 30 септември:

          19:45 ч.

          • Аталанта – Брюж
          • Кайрат – Реал Мадрид

          22:00 ч.

          • Атлетико Мадрид – Айнтрахт
          • Бодьо/Глимт – Тотнъм
          • Галатасарай – Ливърпул
          • Интер – Славия Прага
          • Марсилия – Аякс
          • Пафос – Байерн Мюнхен
          • Челси – Бенфика

          Девет двубоя от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига ще се изиграят във вторник, като сред тях изпъкват сблъсъците Галатасарай – Ливърпул, Атлетико Мадрид – Айнтрахт Франкфурт, Челси – Бенфика и Пафос – Байерн Мюнхен.

          - Реклама -

          Галатасарай – Ливърпул
          Късметът на Ливърпул изглежда се изчерпа и предстоящото гостуване в Истанбул ще е сериозен тест за тима на Арне Слот. Турският шампион ще търси реванш след тежката загуба с 1:5 от Айнтрахт в първия кръг. И двата отбора имат колебания в защита, което обещава голово шоу.

          Челси – Бенфика
          Формата на Челси е притеснителна – лондончани паднаха у дома с 1:3 от Брайтън в първенството и също загубиха с 1:3 от Байерн в първия си мач от ШЛ. Последните пет двубоя донесоха само една победа – срещу Линкълн в Купата на лигата. Голямата интрига е завръщането на Жозе Моуриньо на „Стамфорд Бридж“, макар и като треньор на Бенфика. Под негово ръководство португалците записаха две победи и едно равенство, но остават белязани от шокиращата загуба от Карабах в първия кръг.

          Атлетико Мадрид – Айнтрахт
          „Дюшекчиите“ са във възход след гръмката победа с 5:2 над Реал Мадрид в дербито през уикенда. Атлетико вече има три поредни домакински успеха и демонстрира атакуващ футбол, далеч от старите клишета за дефанзивен стил. Айнтрахт също впечатлява – отборът е в серия от шест поредни мача без загуба и идва след 6:4 над Борусия Мьонхенгладбах. В първия кръг германците разгромиха Галатасарай с 5:1.

          Пафос – Байерн Мюнхен
          Кипърският дебютант приема баварците в мач, който ще е истински празник за местната публика, но фаворитът е ясен.

          Програма за мачовете във вторник, 30 септември:

          19:45 ч.

          • Аталанта – Брюж
          • Кайрат – Реал Мадрид

          22:00 ч.

          • Атлетико Мадрид – Айнтрахт
          • Бодьо/Глимт – Тотнъм
          • Галатасарай – Ливърпул
          • Интер – Славия Прага
          • Марсилия – Аякс
          • Пафос – Байерн Мюнхен
          • Челси – Бенфика

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Джанлоренцо Бленджини: Още преди година разбрах, че разполагам с много специална група от играчи

          Николай Минчев -
          Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини застана пред медиите след завръщането на момчетата от Световното първенство във Филипините. "Лъвовете" запалиха отново...
          Волейбол

          Мартин Атанасов: Много си вярваме в отбора, защото знаем какви играчи има, с какъв щаб и фенове разполагаме

          Николай Минчев -
          Днес на българската земя се завърна волейболният национален отбор, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините. Един от най-опитините в състава Мартин...
          Волейбол

          Алекс Грозданов: Чувствам се като едно 15-годишно дете, отборната игра е ключът към успеха

          Николай Минчев -
          Капитанът на мъжкия национален отбор по волейбол Алекс Грозданов говори пред медиите след завръщането на отбора от Световното първенство във Филипините, където завоювахме среброто....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions