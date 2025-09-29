Шампионска лига: дербита във вторник – Галатасарай срещу Ливърпул, Атлетико приема Айнтрахт, Моуриньо се завръща на „Стамфорд Бридж“

Девет двубоя от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига ще се изиграят във вторник, като сред тях изпъкват сблъсъците Галатасарай – Ливърпул, Атлетико Мадрид – Айнтрахт Франкфурт, Челси – Бенфика и Пафос – Байерн Мюнхен.

Галатасарай – Ливърпул

Късметът на Ливърпул изглежда се изчерпа и предстоящото гостуване в Истанбул ще е сериозен тест за тима на Арне Слот. Турският шампион ще търси реванш след тежката загуба с 1:5 от Айнтрахт в първия кръг. И двата отбора имат колебания в защита, което обещава голово шоу.

Челси – Бенфика

Формата на Челси е притеснителна – лондончани паднаха у дома с 1:3 от Брайтън в първенството и също загубиха с 1:3 от Байерн в първия си мач от ШЛ. Последните пет двубоя донесоха само една победа – срещу Линкълн в Купата на лигата. Голямата интрига е завръщането на Жозе Моуриньо на „Стамфорд Бридж“, макар и като треньор на Бенфика. Под негово ръководство португалците записаха две победи и едно равенство, но остават белязани от шокиращата загуба от Карабах в първия кръг.

Атлетико Мадрид – Айнтрахт

„Дюшекчиите“ са във възход след гръмката победа с 5:2 над Реал Мадрид в дербито през уикенда. Атлетико вече има три поредни домакински успеха и демонстрира атакуващ футбол, далеч от старите клишета за дефанзивен стил. Айнтрахт също впечатлява – отборът е в серия от шест поредни мача без загуба и идва след 6:4 над Борусия Мьонхенгладбах. В първия кръг германците разгромиха Галатасарай с 5:1.

Пафос – Байерн Мюнхен

Кипърският дебютант приема баварците в мач, който ще е истински празник за местната публика, но фаворитът е ясен.

Програма за мачовете във вторник, 30 септември:

19:45 ч.

Аталанта – Брюж

Кайрат – Реал Мадрид

22:00 ч.