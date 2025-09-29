НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Сигнал за бомба във влак в Стамболийски

          1
          52
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          46-годишен жител на Стамболийски е подал фалшив сигнал за взривно устройство в пътнически влак. Инцидентът е станал на 28 септември, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          След незабавна проверка не е установено наличие на взривоопасни вещества.

          По случая е образувано досъдебно производство, като разследването се води под наблюдението на прокуратурата.

          „На шега“: Мъж пусна сигнал за бомба в партиен офис в София „На шега“: Мъж пусна сигнал за бомба в партиен офис в София

          46-годишен жител на Стамболийски е подал фалшив сигнал за взривно устройство в пътнически влак. Инцидентът е станал на 28 септември, съобщиха от полицията.

          - Реклама -

          След незабавна проверка не е установено наличие на взривоопасни вещества.

          По случая е образувано досъдебно производство, като разследването се води под наблюдението на прокуратурата.

          „На шега“: Мъж пусна сигнал за бомба в партиен офис в София „На шега“: Мъж пусна сигнал за бомба в партиен офис в София

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          СГС оправда прокурор Сулев, обвинен във връзка с делото срещу Петьо Еврото

          Антония Лазарова -
          Той бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с
          Политика

          Гуцанов: Вместо да внасяме кадри от чужбина, да работим за връщането на българите

          Антония Лазарова -
          Над 1200 заявления за около десет дни са постъпили по проекта „Избирам България“, който цели да подпомогне връщането на сънародниците ни от
          Общество

          Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ 

          Камелия Григорова -
          Българският разследващ журналист Христо Грозев ще бъде отличен с престижната награда „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) за работата си по...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions