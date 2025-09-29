Сигнал за бомба във влак в Стамболийски

46-годишен жител на Стамболийски е подал фалшив сигнал за взривно устройство в пътнически влак. Инцидентът е станал на 28 септември, съобщиха от полицията.

След незабавна проверка не е установено наличие на взривоопасни вещества.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването се води под наблюдението на прокуратурата.