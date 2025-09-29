НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвят

          Сирени огласиха Тел Авив

          2
          139
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Сирени за въздушна тревога огласиха тази сутрин Тел Авив и още райони в Израел. Армията на страната съобщи, че е прехванала балистична ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хути. Засега няма данни за жертви или материални щети.

          - Реклама -

          Инцидентът идва в момент на повишено напрежение в региона и броени часове преди важна среща във Вашингтон.

          Днес израелският премиер Бенямин Нетаняху ще разговаря в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп.

          Срещата следва обявения от Тръмп план за прекратяване на войната в Газа. Вчера американският президент заяви, че скоро ще представи „нещо специално“ за Близкия изток, но отказа да разкрие конкретни срокове или подробности.

          Сирени за въздушна тревога огласиха тази сутрин Тел Авив и още райони в Израел. Армията на страната съобщи, че е прехванала балистична ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хути. Засега няма данни за жертви или материални щети.

          - Реклама -

          Инцидентът идва в момент на повишено напрежение в региона и броени часове преди важна среща във Вашингтон.

          Днес израелският премиер Бенямин Нетаняху ще разговаря в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп.

          Срещата следва обявения от Тръмп план за прекратяване на войната в Газа. Вчера американският президент заяви, че скоро ще представи „нещо специално“ за Близкия изток, но отказа да разкрие конкретни срокове или подробности.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Инциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Най-тежко пострадал е...
          Икономика

          Nike изненада с ръст в продажбите, въпреки натиска от митата в САЩ

          Красимир Попов -
          Nike отчете ръст от 1% в приходите до 11,7 млрд. долара за първото тримесечие на фискалната 2026 г., надминавайки прогнозите на анализаторите, въпреки че...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions