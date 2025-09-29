Сирени огласиха Тел Авив

Сирени за въздушна тревога огласиха тази сутрин Тел Авив и още райони в Израел. Армията на страната съобщи, че е прехванала балистична ракета, изстреляна от йеменските бунтовници хути. Засега няма данни за жертви или материални щети.

Инцидентът идва в момент на повишено напрежение в региона и броени часове преди важна среща във Вашингтон.

Днес израелският премиер Бенямин Нетаняху ще разговаря в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп.

Срещата следва обявения от Тръмп план за прекратяване на войната в Газа. Вчера американският президент заяви, че скоро ще представи „нещо специално“ за Близкия изток, но отказа да разкрие конкретни срокове или подробности.