      вторник, 30.09.25
          Политика

          Скандал в „Спаси София“: Кметът на район „Възраждане“ хвърли оставка от партията?

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на столичния район „Възраждане“ Станислав Илиев е подал официално заявление за напускане на партия „Спаси София“, по информация Actualno.

          В писмо до лидера Борис Бонев Илиев заявява, че не желае да бъде част от „ежедневните политически войни“ в София и приема за основен приоритет отговорността към гражданите на района.

          „Не намирам отговор на въпросите на хората защо важни проекти стоят на трупчета и се превръщат в разменна монета на партиите в Столичния общински съвет“, пише районният кмет, предава Actualno.

          Илиев припомня, че преди две години коалицията ПП–ДБ–СС е постигнала промяна в управлението на София, но подчертава, че „личното его и партийният интерес не могат да бъдат поставяни над развитието на столицата“.

