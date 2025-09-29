След месец: Подписваме договор с РСМ за Коридор №8

На 4 ноември ще бъде подписано споразумение между България и Република Северна Македония за изграждането на общ трансграничен тунел по стратегическия Коридор №8. Това съобщи в Кюстендил вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.
Железопътни участъци в инвестиционната програма
Караджов уточни, че железопътните отсечки от Радомир до Перник и от Перник до София вече са върнати в инвестиционната програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Ново трасе Радомир – Гюешево
За отсечката Радомир – Гюешево до края на годината ще бъде приет проект за почти изцяло ново трасе, по което влаковете ще се движат със скорост до 160 км/ч.
Той допълни, че търгът за строителството на последните 2,4 км от Коридор №8 на българска територия вече е обявен.
Високоскоростна връзка със София
Новото високоскоростно жп трасе ще свързва центъра на София с границата при село Гюешево. Линията ще минава извън границите на населените места, а според отстоянието до тях ще бъде организиран довеждащ транспорт.
Проектът е ключова част от стратегическия транспортен коридор, който ще свърже Черно море с Адриатическо море и ще осигури по-бърза и ефективна свързаност между България, Северна Македония и Западните Балкани.
