      вторник, 30.09.25
          След месец: Подписваме договор с РСМ за Коридор №8

          На 4 ноември ще бъде подписано споразумение между България и Република Северна Македония за изграждането на общ трансграничен тунел по стратегическия Коридор №8. Това съобщи в Кюстендил вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

          Железопътни участъци в инвестиционната програма

          Караджов уточни, че железопътните отсечки от Радомир до Перник и от Перник до София вече са върнати в инвестиционната програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

          „Търгът за единия е вече обявен, търгът за втория участък ще бъде обявен до края на годината“, каза той.

          Ново трасе Радомир – Гюешево

          За отсечката Радомир – Гюешево до края на годината ще бъде приет проект за почти изцяло ново трасе, по което влаковете ще се движат със скорост до 160 км/ч.

          „Най-вероятният срок, в който ще се обяви търгът за неговото построяване, е средата на следващата година“, посочи вицепремиерът.

          Той допълни, че търгът за строителството на последните 2,4 км от Коридор №8 на българска територия вече е обявен.

          Високоскоростна връзка със София

          Новото високоскоростно жп трасе ще свързва центъра на София с границата при село Гюешево. Линията ще минава извън границите на населените места, а според отстоянието до тях ще бъде организиран довеждащ транспорт.

          Проектът е ключова част от стратегическия транспортен коридор, който ще свърже Черно море с Адриатическо море и ще осигури по-бърза и ефективна свързаност между България, Северна Македония и Западните Балкани.

