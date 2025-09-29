След месец: Подписваме договор с РСМ за Коридор №8

На 4 ноември ще бъде подписано споразумение между България и Република Северна Македония за изграждането на общ трансграничен тунел по стратегическия Коридор №8. Това съобщи в Кюстендил вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

- Реклама -

Железопътни участъци в инвестиционната програма

Караджов уточни, че железопътните отсечки от Радомир до Перник и от Перник до София вече са върнати в инвестиционната програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

„Търгът за единия е вече обявен, търгът за втория участък ще бъде обявен до края на годината“, каза той.

Ново трасе Радомир – Гюешево

За отсечката Радомир – Гюешево до края на годината ще бъде приет проект за почти изцяло ново трасе, по което влаковете ще се движат със скорост до 160 км/ч.

„Най-вероятният срок, в който ще се обяви търгът за неговото построяване, е средата на следващата година“, посочи вицепремиерът.

Той допълни, че търгът за строителството на последните 2,4 км от Коридор №8 на българска територия вече е обявен.

Високоскоростна връзка със София

Новото високоскоростно жп трасе ще свързва центъра на София с границата при село Гюешево. Линията ще минава извън границите на населените места, а според отстоянието до тях ще бъде организиран довеждащ транспорт.

Проектът е ключова част от стратегическия транспортен коридор, който ще свърже Черно море с Адриатическо море и ще осигури по-бърза и ефективна свързаност между България, Северна Македония и Западните Балкани.