      вторник, 30.09.25
          Начало България Крими

          Служители на „Автомобилна администрация" искат оставките на цялото ръководство

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са в стачна готовност и настояват за оставката на цялото ръководство на институцията. Това заяви пред NOVA председателят на синдикалната организация Александър Иванов.

          По думите му в агенцията върви „прикрито масово уволняване“, чиято цел е да бъдат отстранени служители, които настояват за достойно възнаграждение, вместо тези, които печелят от корупционни практики.

          Повод за острото недоволство стана арестът и уволнението на двама инспектори, заловени да взимат подкуп от шофьори на камиони с техника за концерта на Роби Уилямс в София. Според синдикалната организация случаят е „дирижиран“ от по-високо ниво в агенцията.

          Служителите ще внесат официално обявление със стачни искания в най-скоро време.

