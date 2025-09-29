Служители на „Автомобилна администрация“ искат оставките на цялото ръководство

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са в стачна готовност и настояват за оставката на цялото ръководство на институцията. Това заяви пред NOVA председателят на синдикалната организация Александър Иванов.

По думите му в агенцията върви „прикрито масово уволняване“, чиято цел е да бъдат отстранени служители, които настояват за достойно възнаграждение, вместо тези, които печелят от корупционни практики.

Повод за острото недоволство стана арестът и уволнението на двама инспектори, заловени да взимат подкуп от шофьори на камиони с техника за концерта на Роби Уилямс в София. Според синдикалната организация случаят е „дирижиран“ от по-високо ниво в агенцията.

Служителите ще внесат официално обявление със стачни искания в най-скоро време.