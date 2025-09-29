Служители на „Автомобилна администрация“ в стачна готовност, искат оставки

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са в стачна готовност и настояват за оставката на цялото ръководство на агенцията. Това заяви пред NOVA Александър Иванов, председател на синдикалната организация на ИА „Автомобилна администрация“.
Причина за напрежението е арестът и уволнението на двама инспектори, взели подкуп от шофьори, превозващи техника за шоуто на Роби Уилямс. Според синдиката взетият подкуп е бил дирижиран от по-високо ниво в агенцията, а наказани са само изпълнителите.
От синдикалната организация твърдят, че в агенцията тече прикрито масово уволняване на служители, което има за цел да бъдат отстранени онези, които настояват за достойно заплащане, а не хора, свързани с корупционни практики.
Организацията подготвя официално обявление със стачни искания.
Това се нарича наглост.И отделно винетки за пътища без асвалт и тъпкано с връзкари и съм сигурна ,че също са доста над необходимите бройки.Администрацията ни е 50пъти над световните стандарти като бройка.
Ей няма такива наглеци,ами напускайте бе няма да ревем за вас,и без това нищо не вършите а само пречите
Не пипайте корупцията, ще настане хаос! 😎
Корупцията вече е сила и иска оставки на тези който я преследват ,България с главно „Д“
Причината – Причина за напрежението е арестът и уволнението на двама инспектори, взели подкуп от шофьори, превозващи техника за шоуто на Роби Уилямс.
Тоест взимаш подкуп и протестираш че са те уволнили?? 🤷🤷
На трудовата борса! Да отиват да чукат камъни!