      вторник, 30.09.25
          Служители на „Автомобилна администрация" в стачна готовност, искат оставки

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са в стачна готовност и настояват за оставката на цялото ръководство на агенцията. Това заяви пред NOVA Александър Иванов, председател на синдикалната организация на ИА „Автомобилна администрация“.

          Причина за напрежението е арестът и уволнението на двама инспектори, взели подкуп от шофьори, превозващи техника за шоуто на Роби Уилямс. Според синдиката взетият подкуп е бил дирижиран от по-високо ниво в агенцията, а наказани са само изпълнителите.

          От синдикалната организация твърдят, че в агенцията тече прикрито масово уволняване на служители, което има за цел да бъдат отстранени онези, които настояват за достойно заплащане, а не хора, свързани с корупционни практики.

          Организацията подготвя официално обявление със стачни искания.

          1. Това се нарича наглост.И отделно винетки за пътища без асвалт и тъпкано с връзкари и съм сигурна ,че също са доста над необходимите бройки.Администрацията ни е 50пъти над световните стандарти като бройка.

          2. Ей няма такива наглеци,ами напускайте бе няма да ревем за вас,и без това нищо не вършите а само пречите

          5. Причината – Причина за напрежението е арестът и уволнението на двама инспектори, взели подкуп от шофьори, превозващи техника за шоуто на Роби Уилямс.
            Тоест взимаш подкуп и протестираш че са те уволнили?? 🤷🤷

