Служители на „Автомобилна администрация“ в стачна готовност, искат оставки

Служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са в стачна готовност и настояват за оставката на цялото ръководство на агенцията. Това заяви пред NOVA Александър Иванов, председател на синдикалната организация на ИА „Автомобилна администрация“.

Причина за напрежението е арестът и уволнението на двама инспектори, взели подкуп от шофьори, превозващи техника за шоуто на Роби Уилямс. Според синдиката взетият подкуп е бил дирижиран от по-високо ниво в агенцията, а наказани са само изпълнителите.

От синдикалната организация твърдят, че в агенцията тече прикрито масово уволняване на служители, което има за цел да бъдат отстранени онези, които настояват за достойно заплащане, а не хора, свързани с корупционни практики.

Организацията подготвя официално обявление със стачни искания.