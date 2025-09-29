София е домакин на националната конференция Compass 2025 за енергетиката и геополитиката

На 30 септември в София ще се проведе Националната конференция Compass 2025 на тема: „Големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“. Събитието е организирано от Института за стратегии и анализи.

Форумът идва в контекста на нарастващите регионални и глобални предизвикателства, които засягат пряко сигурността, устойчивостта и независимостта на българския енергиен сектор.

„Необходимостта от стратегическа координация между политическите решения, геоикономическите процеси и технологичното развитие налага открит и експертен дебат между институции, бизнес и гражданско общество,“ посочват организаторите.

В политическия панел ще участват:

премиерът Росен Желязков ,

, министърът на енергетиката Жечо Станков ,

, министърът на финансите Теменужка Петкова ,

, зам.-министърът на външните работи Николай Павлов.

Акцентите ще бъдат върху:

геополитическите рискове и транснационалните енергийни зависимости ,

, националните приоритети в енергийната и външната политика ,

, предизвикателствата пред бюджетната рамка и устойчивото финансиране ,

, ролята на дипломацията за укрепване на енергийната сигурност.

В два експертни панела ще се включат и водещи енергийни специалисти. Дискусиите ще обхванат теми като:

енергийна сигурност, въглеродна неутралност и диверсификация на ядрената енергетика ,

, иновативни проекти за растеж на НЕК ,

, приносът на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ към устойчивото бъдеще на България ,

, ролята на 7-и и 8-и блок за енергийната независимост ,

, енергийната свързаност и новите генериращи мощности като ключ към утвърждаване на България като енергийно сърце на Югоизточна Европа.

Приветствия към форума ще отправят вицепрезидентът Илияна Йотова и ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова.