НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          София е домакин на националната конференция Compass 2025 за енергетиката и геополитиката

          1
          43
          Снимка: emi-bg.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На 30 септември в София ще се проведе Националната конференция Compass 2025 на тема: „Големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“. Събитието е организирано от Института за стратегии и анализи.

          - Реклама -

          Форумът идва в контекста на нарастващите регионални и глобални предизвикателства, които засягат пряко сигурността, устойчивостта и независимостта на българския енергиен сектор.

          „Необходимостта от стратегическа координация между политическите решения, геоикономическите процеси и технологичното развитие налага открит и експертен дебат между институции, бизнес и гражданско общество,“ посочват организаторите.

          В политическия панел ще участват:

          • премиерът Росен Желязков,
          • министърът на енергетиката Жечо Станков,
          • министърът на финансите Теменужка Петкова,
          • зам.-министърът на външните работи Николай Павлов.

          Акцентите ще бъдат върху:

          • геополитическите рискове и транснационалните енергийни зависимости,
          • националните приоритети в енергийната и външната политика,
          • предизвикателствата пред бюджетната рамка и устойчивото финансиране,
          • ролята на дипломацията за укрепване на енергийната сигурност.

          В два експертни панела ще се включат и водещи енергийни специалисти. Дискусиите ще обхванат теми като:

          • енергийна сигурност, въглеродна неутралност и диверсификация на ядрената енергетика,
          • иновативни проекти за растеж на НЕК,
          • приносът на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ към устойчивото бъдеще на България,
          • ролята на 7-и и 8-и блок за енергийната независимост,
          • енергийната свързаност и новите генериращи мощности като ключ към утвърждаване на България като енергийно сърце на Югоизточна Европа.

          Приветствия към форума ще отправят вицепрезидентът Илияна Йотова и ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова.

          На 30 септември в София ще се проведе Националната конференция Compass 2025 на тема: „Големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“. Събитието е организирано от Института за стратегии и анализи.

          - Реклама -

          Форумът идва в контекста на нарастващите регионални и глобални предизвикателства, които засягат пряко сигурността, устойчивостта и независимостта на българския енергиен сектор.

          „Необходимостта от стратегическа координация между политическите решения, геоикономическите процеси и технологичното развитие налага открит и експертен дебат между институции, бизнес и гражданско общество,“ посочват организаторите.

          В политическия панел ще участват:

          • премиерът Росен Желязков,
          • министърът на енергетиката Жечо Станков,
          • министърът на финансите Теменужка Петкова,
          • зам.-министърът на външните работи Николай Павлов.

          Акцентите ще бъдат върху:

          • геополитическите рискове и транснационалните енергийни зависимости,
          • националните приоритети в енергийната и външната политика,
          • предизвикателствата пред бюджетната рамка и устойчивото финансиране,
          • ролята на дипломацията за укрепване на енергийната сигурност.

          В два експертни панела ще се включат и водещи енергийни специалисти. Дискусиите ще обхванат теми като:

          • енергийна сигурност, въглеродна неутралност и диверсификация на ядрената енергетика,
          • иновативни проекти за растеж на НЕК,
          • приносът на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ към устойчивото бъдеще на България,
          • ролята на 7-и и 8-и блок за енергийната независимост,
          • енергийната свързаност и новите генериращи мощности като ключ към утвърждаване на България като енергийно сърце на Югоизточна Европа.

          Приветствия към форума ще отправят вицепрезидентът Илияна Йотова и ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          30 септември 2025 г. – Почитаме Свети Григорий Просветител

          Новинарски Екип -
          На 30 септември отбелязваме паметта на свети свещеномъченик Григорий, наречен „Просветител на Армения“, и на света мъченица Рипсимия.
          Култура

          В чест на великия актьор: Валидираха марка с образа на Георги Калоянчев

          Никола Павлов -
          По случай 100 години от рождението на Георги Калоянчев министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин...
          Политика

          Мартин Димитров: Дефицитът е изпуснат, правителството налива бензин в огъня

          Марияна Стойчева -
          Риск от повишаване на данъците

          1 коментар

          1. Какви проекти бе!?! България бе най-големият износител на Балканите и печелеше от износ на електроенергия. Днес се печели от българския потребител, който най-често отоплява 25-30% от
            дома си, а голяма част се отопляват на дърва.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions