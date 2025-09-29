София е домакин на националната конференция Compass 2025 за енергетиката и геополитиката

На 30 септември в София ще се проведе Националната конференция Compass 2025 на тема: „Големите проекти в българската енергетика през призмата на геополитиката, националната сигурност и дипломацията“. Събитието е организирано от Института за стратегии и анализи.
Форумът идва в контекста на нарастващите регионални и глобални предизвикателства, които засягат пряко сигурността, устойчивостта и независимостта на българския енергиен сектор.
В политическия панел ще участват:
премиерът Росен Желязков,
министърът на енергетиката Жечо Станков,
министърът на финансите Теменужка Петкова,
зам.-министърът на външните работи Николай Павлов.
Акцентите ще бъдат върху:
геополитическите рискове и транснационалните енергийни зависимости,
националните приоритети в енергийната и външната политика,
предизвикателствата пред бюджетната рамка и устойчивото финансиране,
ролята на дипломацията за укрепване на енергийната сигурност.
В два експертни панела ще се включат и водещи енергийни специалисти. Дискусиите ще обхванат теми като:
енергийна сигурност, въглеродна неутралност и диверсификация на ядрената енергетика,
иновативни проекти за растеж на НЕК,
приносът на АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ към устойчивото бъдеще на България,
ролята на 7-и и 8-и блок за енергийната независимост,
енергийната свързаност и новите генериращи мощности като ключ към утвърждаване на България като енергийно сърце на Югоизточна Европа.
Приветствия към форума ще отправят вицепрезидентът Илияна Йотова и ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова.
