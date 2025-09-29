Спасиха уплашено дете от дърво в училищния двор в Шуменско

Спасиха дете, което се качи на дърво по време на игра в Шуменско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 28 септември в село Ивански.
Детето се е изкачило на дърво в училищния двор, но се е уплашило и не е могло да слезе само.
С помощта на стълба спасителен екип от пожарната е свалил детето безопасно на земята.
