Спасиха уплашено дете от дърво в училищния двор в Шуменско

Спасиха дете, което се качи на дърво по време на игра в Шуменско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 септември в село Ивански.

Детето се е изкачило на дърво в училищния двор, но се е уплашило и не е могло да слезе само.

С помощта на стълба спасителен екип от пожарната е свалил детето безопасно на земята.