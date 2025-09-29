НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Инциденти

          Спасиха уплашено дете от дърво в училищния двор в Шуменско

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Спасиха дете, което се качи на дърво по време на игра в Шуменско, съобщиха от полицията.

          Инцидентът е станал на 28 септември в село Ивански.

          Детето се е изкачило на дърво в училищния двор, но се е уплашило и не е могло да слезе само.

          С помощта на стълба спасителен екип от пожарната е свалил детето безопасно на земята.

