СПЕШЕН РЕМОНТ: Започва реконструкция на язовир в покрайнините на София

Столичната община обяви началото на реконструкцията на язовир „Иваняне-2“, разположен между квартал „Филиповци“ (район „Люлин“) и село Иваняне (район „Банкя“). Съоръжението има стратегическо значение за защитата на хората и градската среда, като ремонтът е необходим заради сериозно компрометираното му състояние.
Финансиране и срокове
Проектът е на стойност 743 810 лв. с ДДС и е изцяло финансиран от бюджета на Столичната община.
Срокът за изпълнение на всички дейности е 175 работни дни, считано от откриването на строителната площадка.
Защо ремонтът е спешен?
Макар язовирът да е определен като обект с ниска степен на потенциална опасност, в момента състоянието му създава реален риск за жителите на района. Налице са полуразрушен преливник, компрометирана язовирна стена, затлачено водохранилище и неработещ изпускател. Това би могло да доведе до наводнение, поради което се предприемат спешни мерки.
Основни дейности по реконструкцията
За да се възстанови безопасността и функционалността на съоръжението, проектът включва:
Преоткосиране на язовирната стена и изграждане на устойчиви откоси със затревяване за защита от ерозия.
Изграждане на нов преливник, бързоток и енергогасител за безопасен и контролиран поток на водата.
Пълна реконструкция на основния изпускател, който ще позволи регулиране на водното ниво.
Премахване на стария авариен канал.
Инсталиране на контролно-измервателна система за наблюдение на състоянието на язовира.
Общинската отговорност за язовирите
София поддържа общо 10 язовира, използвани основно за риболов и отдих. Два от тях – в „Сеславци“ и „Кремиковци“ – вече са изведени от експлоатация и са пресъхнали, но все още няма официално потвърждение от държавата за тяхната ликвидация, въпреки настоятелните усилия на Общината.
На останалите осем съоръжения се извършват:
поддържане на откосите на стените,
текущи ремонти,
почистване на речните корита на разстояние до 500 метра след преливниците.
Паралелно почистване на реките в София
В същото време продължава и мащабното почистване на реките в столицата. Проектът, започнал на 4 юли, обхваща 71 км реки и дерета в урбанизирани зони и има за цел превенция на наводнения и подобряване на градската среда.
Колко милиарда ще струва всеки ремонт и колко години ще го правят?
Всички язовири трябва да са държавна собственост и да им се обърне внимание! щом водата ще става и за напред важен ресурс