      вторник, 30.09.25
          Общество

          СПЕШЕН РЕМОНТ: Започва реконструкция на язовир в покрайнините на София

          Снимка: Facebook
          Столичната община обяви началото на реконструкцията на язовир „Иваняне-2“, разположен между квартал „Филиповци“ (район „Люлин“) и село Иваняне (район „Банкя“). Съоръжението има стратегическо значение за защитата на хората и градската среда, като ремонтът е необходим заради сериозно компрометираното му състояние.

          Финансиране и срокове

          Проектът е на стойност 743 810 лв. с ДДС и е изцяло финансиран от бюджета на Столичната община.

          Срокът за изпълнение на всички дейности е 175 работни дни, считано от откриването на строителната площадка.

          Защо ремонтът е спешен?

          Макар язовирът да е определен като обект с ниска степен на потенциална опасност, в момента състоянието му създава реален риск за жителите на района. Налице са полуразрушен преливник, компрометирана язовирна стена, затлачено водохранилище и неработещ изпускател. Това би могло да доведе до наводнение, поради което се предприемат спешни мерки.

          Основни дейности по реконструкцията

          За да се възстанови безопасността и функционалността на съоръжението, проектът включва:

          • Преоткосиране на язовирната стена и изграждане на устойчиви откоси със затревяване за защита от ерозия.
          • Изграждане на нов преливник, бързоток и енергогасител за безопасен и контролиран поток на водата.
          • Пълна реконструкция на основния изпускател, който ще позволи регулиране на водното ниво.
          • Премахване на стария авариен канал.
          • Инсталиране на контролно-измервателна система за наблюдение на състоянието на язовира.

          Общинската отговорност за язовирите

          София поддържа общо 10 язовира, използвани основно за риболов и отдих. Два от тях – в „Сеславци“ и „Кремиковци“ – вече са изведени от експлоатация и са пресъхнали, но все още няма официално потвърждение от държавата за тяхната ликвидация, въпреки настоятелните усилия на Общината.

          На останалите осем съоръжения се извършват:

          • поддържане на откосите на стените,
          • текущи ремонти,
          • почистване на речните корита на разстояние до 500 метра след преливниците.

          Паралелно почистване на реките в София

          В същото време продължава и мащабното почистване на реките в столицата. Проектът, започнал на 4 юли, обхваща 71 км реки и дерета в урбанизирани зони и има за цел превенция на наводнения и подобряване на градската среда.

          „Чрез ускорени административни процеси и работа по няколко обекта паралелно, общината цели да завърши планираните дейности до края на месец ноември, осигурявайки по-голяма безопасност и сигурност за жителите на София“, посочват от Столичната община.

          

          

          

          Всички язовири трябва да са държавна собственост и да им се обърне внимание! щом водата ще става и за напред важен ресурс

