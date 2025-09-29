СПЕШЕН РЕМОНТ: Започва реконструкция на язовир в покрайнините на София

Столичната община обяви началото на реконструкцията на язовир „Иваняне-2“, разположен между квартал „Филиповци“ (район „Люлин“) и село Иваняне (район „Банкя“). Съоръжението има стратегическо значение за защитата на хората и градската среда, като ремонтът е необходим заради сериозно компрометираното му състояние.

- Реклама -

Финансиране и срокове

Проектът е на стойност 743 810 лв. с ДДС и е изцяло финансиран от бюджета на Столичната община.

Срокът за изпълнение на всички дейности е 175 работни дни, считано от откриването на строителната площадка.

Защо ремонтът е спешен?

Макар язовирът да е определен като обект с ниска степен на потенциална опасност, в момента състоянието му създава реален риск за жителите на района. Налице са полуразрушен преливник, компрометирана язовирна стена, затлачено водохранилище и неработещ изпускател. Това би могло да доведе до наводнение, поради което се предприемат спешни мерки.

Основни дейности по реконструкцията

За да се възстанови безопасността и функционалността на съоръжението, проектът включва:

Преоткосиране на язовирната стена и изграждане на устойчиви откоси със затревяване за защита от ерозия.

и изграждане на устойчиви откоси със затревяване за защита от ерозия. Изграждане на нов преливник, бързоток и енергогасител за безопасен и контролиран поток на водата.

за безопасен и контролиран поток на водата. Пълна реконструкция на основния изпускател , който ще позволи регулиране на водното ниво.

, който ще позволи регулиране на водното ниво. Премахване на стария авариен канал.

Инсталиране на контролно-измервателна система за наблюдение на състоянието на язовира.

Общинската отговорност за язовирите

София поддържа общо 10 язовира, използвани основно за риболов и отдих. Два от тях – в „Сеславци“ и „Кремиковци“ – вече са изведени от експлоатация и са пресъхнали, но все още няма официално потвърждение от държавата за тяхната ликвидация, въпреки настоятелните усилия на Общината.

На останалите осем съоръжения се извършват:

поддържане на откосите на стените,

текущи ремонти,

почистване на речните корита на разстояние до 500 метра след преливниците.

Паралелно почистване на реките в София

В същото време продължава и мащабното почистване на реките в столицата. Проектът, започнал на 4 юли, обхваща 71 км реки и дерета в урбанизирани зони и има за цел превенция на наводнения и подобряване на градската среда.