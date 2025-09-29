Стана ясна причината за поискания подкуп преди концерта на Роби Уилямс

Повреда в тахошайбите на камионите, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс в София, е причината за поискан подкуп от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Това съобщи зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова на брифинг днес.

По-рано Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупционна практика по време на проверката на камионите, пристигнали за шоуто на британската звезда на 28 септември на Националния стадион „Васил Левски“.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов потвърди, че двамата инспектори, поискали пари от шофьорите, вече са уволнени.

Междувременно председателят на синдикалната организация на ИААА Александър Иванов обяви, че служителите на агенцията са в стачна готовност и настояват за оставката на цялото ръководство.