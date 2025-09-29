Стана ясна причината за поискания подкуп преди концерта на Роби Уилямс

Повреда в тахошайбите на камионите, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс в София, е причината за поискан подкуп от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА). Това съобщи зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова на брифинг днес.
По-рано Институтът за пътна безопасност (ИПБ) сигнализира за корупционна практика по време на проверката на камионите, пристигнали за шоуто на британската звезда на 28 септември на Националния стадион „Васил Левски“.
Министърът на транспорта Гроздан Караджов потвърди, че двамата инспектори, поискали пари от шофьорите, вече са уволнени.
Междувременно председателят на синдикалната организация на ИААА Александър Иванов обяви, че служителите на агенцията са в стачна готовност и настояват за оставката на цялото ръководство.
Абе момичета, какви са тези хуморески???
Всички нови камиони са оборудвани електронни устройства и няма никакви ШАЙБИ както е било преди 30 години, значи нищо подобно не е имало……..
Причината е: С колегите не сме обядвали. КАТ, ДАИ, АПИ = КОРУПЦИЯ! Всичко е за закриване!
всички герберасти трябва да бъдат уволнени от постовете си , не са само тези двамата … тия крадци герберастки всички в затвора начело с банкянския крадец
Значи тахошайбите бъзикали инглишите! и после кара с 160 км/ч показва 80 !?
И сега какво, като са на Роби Уйлямс камионите могат да нарушават закона?
Kriss Dimitrow значи за герберастите е разрешено да взимат подкуп от всички така ли ???
Yanko Kerenchev не става въпрос за подкупа, не ги оправдавам, но има констатирани нередности и би трябвало да бъдат глобени за тях.
Kriss Dimitrow ти чете ли новината ? чисто нови камиони ??? идващи от Англия и мислиш че там не са ги проверили ???
Yanko Kerenchev да, четох и пише, че има проблем с тахошайбите