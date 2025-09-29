Световният номер 1 Карлос Алкарас ще гони поредния си трофей

Карлос Алкарас се класира за финала на АТР 500 тенис турнира в Токио. Испанецът взе своеобразен реванш от Каспер Рууд за загубата на Лейвър къп, като го победи след 3:6, 6:3, 6:4 след 2 часа и 9 минути игра.

- Реклама -

Негов опонент в мача за титлата ще бъде американецът Тейлър Фриц, който по-рано днес елиминира Дженсън Бруксби.

Световният №1 не бе убедителен в откриващия сет, но след това вдигна нивото и ще играе на деветия си пореден финал в Тура – серия, която започна в Монте Карло през април.

Противно на очакванията, Рууд нанесе първия удар в битката, след като взе подаването на опонента за 5:3 и спечели откриващата част. Испанецът трябваше да прави обрат и успя.

Във втория сет той направи брейк във втория гейм и не позволи да бъде достигнат.

В заключителната част Алкарас проби за 3:2 при третата си възможност. В десетия гейм той сервираше за място на финала, поведе с 40:30 и реализира мачбола с гръмотевичен форхенд по правата, за да запише 66-ата си победа за сезона.