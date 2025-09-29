НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Свидетел или статист?: Лалов призова Иванов да докаже думите си в прокуратурата по делото ,,Коцев“

          0
          163
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Адвокатът Методи Лалов коментира във „Фейсбук“ разкритията на бившия зам.-кмет на Варна и близък приятел на Благомир Коцев – Диан Иванов. Според Лалов неговите твърдения могат да променят изцяло картината по делото.

          „От думи към действия“

          „Диан Иванов от месеци твърди публично, че е дал показания пред КПК под натиск и заплахи и че не е бил потърсен от разследващите органи, за да даде нови показания. Тези твърдения променят картината! Време е за активни правни и публични действия“, подчерта Лалов.

          - Реклама -

          Стратегия за защита на Благомир Коцев

          Методи Лалов посочва три основни стъпки, които защитата на Коцев би следвало да предприеме незабавно:

          • Ежедневни искания за разпит – всеки ден да се подават писмени искания до прокуратурата и КПК за нов разпит на Иванов.
          • Разпит в съдебна зала – при всяко разглеждане на мярката за неотклонение съдът да бъде сезиран писмено за призоваването на Иванов.
          • Публичен призив – защитата да настоява Иванов да се яви с адвокат пред органите на досъдебното производство и съда, за да докаже добросъвестност.

          Какво трябва да направи Диан Иванов

          Лалов подчертава, че ако Иванов иска неговите твърдения за натиск да имат тежест, той трябва да премине от думи към конкретни действия:

          1. Явяване в прокуратурата – заедно с адвокат да поиска официален разпит и да уведоми медиите.
          2. Публичност – да продължи да говори пред обществото, след като институциите отказват да го чуят.
          3. Нотариално заверено изложение – писмено да удостовери фактите и да изпрати документа на прокуратурата.
          4. Активно участие в съдебния процес – лично да присъства на заседанията по мярката за неотклонение на Коцев и да поиска разпит като свидетел.

          „Времето на твърденията изтече“

          В заключение Лалов заявява, че моментът изисква реални действия:

          „Времето на твърденията изтече. Сега е моментът за правни действия и официални документи. Само така думите на Диан Иванов ще получат нужната тежест и ще повлияят на хода на делото срещу Благомир Коцев.“

          Адвокатът Методи Лалов коментира във „Фейсбук“ разкритията на бившия зам.-кмет на Варна и близък приятел на Благомир Коцев – Диан Иванов. Според Лалов неговите твърдения могат да променят изцяло картината по делото.

          „От думи към действия“

          „Диан Иванов от месеци твърди публично, че е дал показания пред КПК под натиск и заплахи и че не е бил потърсен от разследващите органи, за да даде нови показания. Тези твърдения променят картината! Време е за активни правни и публични действия“, подчерта Лалов.

          - Реклама -

          Стратегия за защита на Благомир Коцев

          Методи Лалов посочва три основни стъпки, които защитата на Коцев би следвало да предприеме незабавно:

          • Ежедневни искания за разпит – всеки ден да се подават писмени искания до прокуратурата и КПК за нов разпит на Иванов.
          • Разпит в съдебна зала – при всяко разглеждане на мярката за неотклонение съдът да бъде сезиран писмено за призоваването на Иванов.
          • Публичен призив – защитата да настоява Иванов да се яви с адвокат пред органите на досъдебното производство и съда, за да докаже добросъвестност.

          Какво трябва да направи Диан Иванов

          Лалов подчертава, че ако Иванов иска неговите твърдения за натиск да имат тежест, той трябва да премине от думи към конкретни действия:

          1. Явяване в прокуратурата – заедно с адвокат да поиска официален разпит и да уведоми медиите.
          2. Публичност – да продължи да говори пред обществото, след като институциите отказват да го чуят.
          3. Нотариално заверено изложение – писмено да удостовери фактите и да изпрати документа на прокуратурата.
          4. Активно участие в съдебния процес – лично да присъства на заседанията по мярката за неотклонение на Коцев и да поиска разпит като свидетел.

          „Времето на твърденията изтече“

          В заключение Лалов заявява, че моментът изисква реални действия:

          „Времето на твърденията изтече. Сега е моментът за правни действия и официални документи. Само така думите на Диан Иванов ще получат нужната тежест и ще повлияят на хода на делото срещу Благомир Коцев.“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Прокуратурата разследва голяма измама с предварителни договори за апартаменти

          Новинарски Екип -
          Софийската районна прокуратура започна разследване за сключване на т.нар. договори „на зелено“, при които на купувачите е обещано закупуване на апартамент
          Волейбол

          Ето каква премия получиха „лъвовете“ от държавата

          Антония Лазарова -
          Българският национален отбор по волейбол за мъже беше тържествено посрещнат на летище „Васил Левски“ след историческия си успех
          Правосъдие

          СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото

          Никола Павлов -
          Софийска градска прокуратура настоя за условна присъда за прокурора от Софийска районна прокуратура Константин Сулев, който е подсъдим по обвинения за действия срещу бившия...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions