Свидетел или статист?: Лалов призова Иванов да докаже думите си в прокуратурата по делото ,,Коцев“

Адвокатът Методи Лалов коментира във „Фейсбук“ разкритията на бившия зам.-кмет на Варна и близък приятел на Благомир Коцев – Диан Иванов. Според Лалов неговите твърдения могат да променят изцяло картината по делото.

„От думи към действия“

„Диан Иванов от месеци твърди публично, че е дал показания пред КПК под натиск и заплахи и че не е бил потърсен от разследващите органи, за да даде нови показания. Тези твърдения променят картината! Време е за активни правни и публични действия", подчерта Лалов.

Стратегия за защита на Благомир Коцев

Методи Лалов посочва три основни стъпки, които защитата на Коцев би следвало да предприеме незабавно:

Ежедневни искания за разпит – всеки ден да се подават писмени искания до прокуратурата и КПК за нов разпит на Иванов.

– всеки ден да се подават писмени искания до прокуратурата и КПК за нов разпит на Иванов. Разпит в съдебна зала – при всяко разглеждане на мярката за неотклонение съдът да бъде сезиран писмено за призоваването на Иванов.

– при всяко разглеждане на мярката за неотклонение съдът да бъде сезиран писмено за призоваването на Иванов. Публичен призив – защитата да настоява Иванов да се яви с адвокат пред органите на досъдебното производство и съда, за да докаже добросъвестност.

Какво трябва да направи Диан Иванов

Лалов подчертава, че ако Иванов иска неговите твърдения за натиск да имат тежест, той трябва да премине от думи към конкретни действия:

Явяване в прокуратурата – заедно с адвокат да поиска официален разпит и да уведоми медиите. Публичност – да продължи да говори пред обществото, след като институциите отказват да го чуят. Нотариално заверено изложение – писмено да удостовери фактите и да изпрати документа на прокуратурата. Активно участие в съдебния процес – лично да присъства на заседанията по мярката за неотклонение на Коцев и да поиска разпит като свидетел.

„Времето на твърденията изтече“

В заключение Лалов заявява, че моментът изисква реални действия: