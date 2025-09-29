Свидетел или статист?: Лалов призова Иванов да докаже думите си в прокуратурата по делото ,,Коцев“

Адвокатът Методи Лалов коментира във „Фейсбук“ разкритията на бившия зам.-кмет на Варна и близък приятел на Благомир Коцев – Диан Иванов. Според Лалов неговите твърдения могат да променят изцяло картината по делото.
„От думи към действия“
Стратегия за защита на Благомир Коцев
Методи Лалов посочва три основни стъпки, които защитата на Коцев би следвало да предприеме незабавно:
Ежедневни искания за разпит – всеки ден да се подават писмени искания до прокуратурата и КПК за нов разпит на Иванов.
Разпит в съдебна зала – при всяко разглеждане на мярката за неотклонение съдът да бъде сезиран писмено за призоваването на Иванов.
Публичен призив – защитата да настоява Иванов да се яви с адвокат пред органите на досъдебното производство и съда, за да докаже добросъвестност.
Какво трябва да направи Диан Иванов
Лалов подчертава, че ако Иванов иска неговите твърдения за натиск да имат тежест, той трябва да премине от думи към конкретни действия:
Явяване в прокуратурата – заедно с адвокат да поиска официален разпит и да уведоми медиите.
Публичност – да продължи да говори пред обществото, след като институциите отказват да го чуят.
Нотариално заверено изложение – писмено да удостовери фактите и да изпрати документа на прокуратурата.
Активно участие в съдебния процес – лично да присъства на заседанията по мярката за неотклонение на Коцев и да поиска разпит като свидетел.
„Времето на твърденията изтече“
В заключение Лалов заявява, че моментът изисква реални действия:
