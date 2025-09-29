Талибаните прекъснаха оптичната връзка в Афганистан – страната остана без комуникации

Властите на талибаните в Афганистан са прекъснали оптичната връзка в цялата страна „до ново нареждане“, съобщи източник от правителството пред АФП.

„Няма друг начин или система за комуникация, банковият сектор, митниците – всичко в страната ще бъде засегнато," заяви източникът, пожелал анонимност, малко преди пълното прекъсване.

Според организацията за наблюдение на интернет и киберсигурността NetBlocks, „общата национална свързаност в момента е под 1% от нормалните нива, което прави това прекъсване всеобхватно или тотално“.

Прекъсването оставя без достъп до интернет не само населението, но и ключови сектори като банковата система, митниците и административните структури.