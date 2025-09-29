Талибаните прекъснаха оптичната връзка в Афганистан – страната остана без комуникации

Властите на талибаните в Афганистан са прекъснали оптичната връзка в цялата страна „до ново нареждане“, съобщи източник от правителството пред АФП.
Според организацията за наблюдение на интернет и киберсигурността NetBlocks, „общата национална свързаност в момента е под 1% от нормалните нива, което прави това прекъсване всеобхватно или тотално“.
Прекъсването оставя без достъп до интернет не само населението, но и ключови сектори като банковата система, митниците и административните структури.
