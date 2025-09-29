НА ЖИВО
          Талибаните прекъснаха оптичната връзка в Афганистан – страната остана без комуникации

          Снимка: abcnews.go.com
          Властите на талибаните в Афганистан са прекъснали оптичната връзка в цялата страна „до ново нареждане“, съобщи източник от правителството пред АФП.

          „Няма друг начин или система за комуникация, банковият сектор, митниците – всичко в страната ще бъде засегнато,“ заяви източникът, пожелал анонимност, малко преди пълното прекъсване.

          Според организацията за наблюдение на интернет и киберсигурността NetBlocks, „общата национална свързаност в момента е под 1% от нормалните нива, което прави това прекъсване всеобхватно или тотално“.

          Прекъсването оставя без достъп до интернет не само населението, но и ключови сектори като банковата система, митниците и административните структури.

          Според организацията за наблюдение на интернет и киберсигурността NetBlocks, „общата национална свързаност в момента е под 1% от нормалните нива, което прави това прекъсване всеобхватно или тотално“.

          Прекъсването оставя без достъп до интернет не само населението, но и ключови сектори като банковата система, митниците и административните структури.

          Свят

          Москва отрича всякаква намеса в изборите на Молдова

          Марияна Стойчева -
          Руското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, че Москва е опитала да се намеси в парламентарните избори в Република Молдова, проведени в неделя и спечелени...
          Политика

          Песков: Жителите на два украински града са в смъртна опасност

          Никола Павлов -
          Кремъл публикува позиция по редица ключови международни теми, изразена от прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков. Резултати от работата на Лавров в ООНКремъл оценява...
          Правосъдие

          Шон „Диди“ Комбс може да получи минимум 11 години затвор по искане на прокуратурата

          Новинарски Екип -
          Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.

