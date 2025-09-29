Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

Един човек е загинал при тежък пътен инцидент, станал около 2:00 ч. тази нощ на Околовръстния път в София, в района на отбивката за бул. „България“.

По първоначална информация, автомобил с английски регистрационни номера е самокатастрофирал и се е ударил в стълб. В резултат на удара на място е загинал водачът на колата.

На мястото на инцидента незабавно са пристигнали екипи на полицията, спешна помощ и пожарната.