Тежка катастрофа в София взе жертва

Тежък пътен инцидент отне живота на 24-годишен мъж в София. Катастрофата е станала малко след 1:00 часа след полунощ на Околовръстния път, в района на отбивката за бул. „България“.

- Реклама -

Според първоначалната информация автомобилът е излязъл от пътя и се е ударил в метален стълб. Вследствие на силния удар шофьорът е починал на място.

На местопроизшествието незабавно са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Районът е бил отцепен, а движението временно затруднено.

Причините за тежкия инцидент все още се изясняват. Според очевидци, колата се е движела с висока скорост, но официално потвърждение от органите на реда засега няма.