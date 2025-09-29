НА ЖИВО
          Тежка катастрофа в София взе жертва

          Снимка: БГНЕС
          Тежък пътен инцидент отне живота на 24-годишен мъж в София. Катастрофата е станала малко след 1:00 часа след полунощ на Околовръстния път, в района на отбивката за бул. „България“.

          Според първоначалната информация автомобилът е излязъл от пътя и се е ударил в метален стълб. Вследствие на силния удар шофьорът е починал на място.

          На местопроизшествието незабавно са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Районът е бил отцепен, а движението временно затруднено.

          Причините за тежкия инцидент все още се изясняват. Според очевидци, колата се е движела с висока скорост, но официално потвърждение от органите на реда засега няма.

