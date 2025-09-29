Трагедия край Лясково: Мъж почина, разследват случая

Районна прокуратура – Стара Загора води разследване за смъртта на 44-годишен мъж в землището на село Лясково, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

На 21 септември 2025 г. в РУ-Стара Загора е постъпил сигнал за открито тяло на мъж в гориста местност в землището на с. Лясково, област Стара Загора.

На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, извършен е оглед, както и съдебномедицинска експертиза. Според заключението на експертизата 44-годишният Д.С. е починал от инфаркт.

По случая са разпитани свидетели, а предстои да бъдат извършени и други процесуално-следствени действия. В хода на разследването ще се изяснят всички факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство.

Срокът за приключване на разследването е два месеца.