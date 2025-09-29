НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Трагедия край Лясково: Мъж почина, разследват случая

          0
          139
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Районна прокуратура – Стара Загора води разследване за смъртта на 44-годишен мъж в землището на село Лясково, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

          - Реклама -

          На 21 септември 2025 г. в РУ-Стара Загора е постъпил сигнал за открито тяло на мъж в гориста местност в землището на с. Лясково, област Стара Загора.

          На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, извършен е оглед, както и съдебномедицинска експертиза. Според заключението на експертизата 44-годишният Д.С. е починал от инфаркт.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          По случая са разпитани свидетели, а предстои да бъдат извършени и други процесуално-следствени действия. В хода на разследването ще се изяснят всички факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство.

          Срокът за приключване на разследването е два месеца.

          Районна прокуратура – Стара Загора води разследване за смъртта на 44-годишен мъж в землището на село Лясково, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

          - Реклама -

          На 21 септември 2025 г. в РУ-Стара Загора е постъпил сигнал за открито тяло на мъж в гориста местност в землището на с. Лясково, област Стара Загора.

          На място са пристигнали полицейски и медицински екипи, извършен е оглед, както и съдебномедицинска експертиза. Според заключението на експертизата 44-годишният Д.С. е починал от инфаркт.

          Тежка катастрофа в София отне един човешки живот Тежка катастрофа в София отне един човешки живот

          По случая са разпитани свидетели, а предстои да бъдат извършени и други процесуално-следствени действия. В хода на разследването ще се изяснят всички факти и обстоятелства, свързани с досъдебното производство.

          Срокът за приключване на разследването е два месеца.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          СГС оправда прокурор Сулев, обвинен във връзка с делото срещу Петьо Еврото

          Антония Лазарова -
          Той бе обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с
          Политика

          Гуцанов: Вместо да внасяме кадри от чужбина, да работим за връщането на българите

          Антония Лазарова -
          Над 1200 заявления за около десет дни са постъпили по проекта „Избирам България“, който цели да подпомогне връщането на сънародниците ни от
          Общество

          Христо Грозев спечели наградата „Журналист на годината“ 

          Камелия Григорова -
          Българският разследващ журналист Христо Грозев ще бъде отличен с престижната награда „Журналист на годината“ на фестивала „Награда Европа“ (PRIX EUROPA) за работата си по...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions