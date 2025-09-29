НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Тръмп и Нетаняху потърсиха премиера на Катар по време на срещата си в Белия дом

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху се обадиха на премиера на Катар Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим ал-Тани по време на срещата си в Белия дом, съобщи АФП.

          Според официален източник, запознат с разговора, Нетаняху се е извинил на ал-Тани за удара на Израел срещу Доха по-рано този месец.

          Преди срещата с израелския премиер, Тръмп също е разговарял с емира на Катар – шейх Тамим бин Хамад ал-Тани, а съветник на Доха е имал среща с американския президент във Вашингтон, уточниха източници.

          Катар изигра ключова роля в конфликта, като бе домакин на преговорите между Израел и Хамас. Тази посредническа позиция обаче беше поставена под съмнение, след като Израел започна атаката срещу Доха.

          Доха реагира остро, определяйки удара като „страхлив“ и „грубо нарушение на международното право“.

