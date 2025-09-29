Тръмп и Нетаняху потърсиха премиера на Катар по време на срещата си в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху се обадиха на премиера на Катар Мохамед бин Абдулрахман бин Джасим ал-Тани по време на срещата си в Белия дом, съобщи АФП.

Според официален източник, запознат с разговора, Нетаняху се е извинил на ал-Тани за удара на Израел срещу Доха по-рано този месец.

Преди срещата с израелския премиер, Тръмп също е разговарял с емира на Катар – шейх Тамим бин Хамад ал-Тани, а съветник на Доха е имал среща с американския президент във Вашингтон, уточниха източници.

Катар изигра ключова роля в конфликта, като бе домакин на преговорите между Израел и Хамас. Тази посредническа позиция обаче беше поставена под съмнение, след като Израел започна атаката срещу Доха.

Доха реагира остро, определяйки удара като „страхлив“ и „грубо нарушение на международното право“.