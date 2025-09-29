Тръмп: Много близо сме до мир в Газа, но ако Хамас откаже, Израел ще има пълната подкрепа на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир, след като представи своя 20-точков план по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

„Нещата, които се случват от стотици години и хиляди години, ще бъдат, поне много, много близо до разрешаване. А мисля, че сме повече от много близо и искам да благодаря на Биби, че наистина се включи и свърши своята работа," каза Тръмп на съвместна пресконференция, обръщайки се към Нетаняху с прякора му.

Американският президент подчерта, че ако Хамас отхвърли предложението, Израел ще има неговата пълна подкрепа да унищожи групировката:

„Израел би имал пълната ми подкрепа, за да завърши работата по унищожаването на заплахата от Хамас, но се надявам, че ще постигнем споразумение за мир. Ако Хамас отхвърли споразумението, което винаги е възможно, тогава Биби ще има пълната ни подкрепа за това, което трябва да се направи.“

Планът, вече разпространен сред арабските лидери и публикуван след срещата с Нетаняху, предвижда:

незабавно прекратяване на огъня ,

, разоръжаване на Хамас ,

, изтегляне на Израел.

Според Тръмп, Нетаняху е приел американските условия, а всички страни са „много близо“ до съгласие. Хамас обаче все още не е дал официален отговор.