НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Много близо сме до мир в Газа, но ако Хамас откаже, Израел ще има пълната подкрепа на САЩ

          6
          89
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир, след като представи своя 20-точков план по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

          „Нещата, които се случват от стотици години и хиляди години, ще бъдат, поне много, много близо до разрешаване. А мисля, че сме повече от много близо и искам да благодаря на Биби, че наистина се включи и свърши своята работа,“ каза Тръмп на съвместна пресконференция, обръщайки се към Нетаняху с прякора му.

          - Реклама -

          Американският президент подчерта, че ако Хамас отхвърли предложението, Израел ще има неговата пълна подкрепа да унищожи групировката:

          „Израел би имал пълната ми подкрепа, за да завърши работата по унищожаването на заплахата от Хамас, но се надявам, че ще постигнем споразумение за мир. Ако Хамас отхвърли споразумението, което винаги е възможно, тогава Биби ще има пълната ни подкрепа за това, което трябва да се направи.“

          Планът, вече разпространен сред арабските лидери и публикуван след срещата с Нетаняху, предвижда:

          • незабавно прекратяване на огъня,
          • разоръжаване на Хамас,
          • изтегляне на Израел.

          Според Тръмп, Нетаняху е приел американските условия, а всички страни са „много близо“ до съгласие. Хамас обаче все още не е дал официален отговор.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир, след като представи своя 20-точков план по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.

          „Нещата, които се случват от стотици години и хиляди години, ще бъдат, поне много, много близо до разрешаване. А мисля, че сме повече от много близо и искам да благодаря на Биби, че наистина се включи и свърши своята работа,“ каза Тръмп на съвместна пресконференция, обръщайки се към Нетаняху с прякора му.

          - Реклама -

          Американският президент подчерта, че ако Хамас отхвърли предложението, Израел ще има неговата пълна подкрепа да унищожи групировката:

          „Израел би имал пълната ми подкрепа, за да завърши работата по унищожаването на заплахата от Хамас, но се надявам, че ще постигнем споразумение за мир. Ако Хамас отхвърли споразумението, което винаги е възможно, тогава Биби ще има пълната ни подкрепа за това, което трябва да се направи.“

          Планът, вече разпространен сред арабските лидери и публикуван след срещата с Нетаняху, предвижда:

          • незабавно прекратяване на огъня,
          • разоръжаване на Хамас,
          • изтегляне на Израел.

          Според Тръмп, Нетаняху е приел американските условия, а всички страни са „много близо“ до съгласие. Хамас обаче все още не е дал официален отговор.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Москва отрича всякаква намеса в изборите на Молдова

          Марияна Стойчева -
          Руското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, че Москва е опитала да се намеси в парламентарните избори в Република Молдова, проведени в неделя и спечелени...
          Политика

          Песков: Жителите на два украински града са в смъртна опасност

          Никола Павлов -
          Кремъл публикува позиция по редица ключови международни теми, изразена от прессекретаря на президента на Русия Дмитрий Песков. Резултати от работата на Лавров в ООНКремъл оценява...
          Правосъдие

          Шон „Диди“ Комбс може да получи минимум 11 години затвор по искане на прокуратурата

          Новинарски Екип -
          Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.

          6 КОМЕНТАРА

          1. Евтин театър жалки отрепки сте как не разбрахте,че няма смисъл от тези долни постановки .

          4. Мария тъпачката при положение че Хамас терористи заклаха 2000 човека в Израел и хвърлиха 5000 ракети към Израел.Ливан Хизбула също бомбардираха Израел както и Иран , Израел са християни арабите искат да ги избият

          6. То до сега да не би да не е имала подкрепата ти??КРАЙ ЗА ГАЗА😂😂😂Разсмях те ме ..убити са много жени и деца за да командвате хората вие 😡😡😡сега когато има останали няколко мъже ще спираш(недей така ) давай поне да се знае ,че няма никакви жители ,жалки сте всички ,които в 21 век създавате войни за да да имате пари 💰 жалки сте😡😡😡😡😡ще ли да им дадат работа 😂 и този,които не иска да работи го убиват…В газа хората имат повече достойнство от Тръмп и Нетаняху..УМИРАТ НЕ ИЗОСТАВИХА СТРАНАТА СИ ,УМРЯХА ЗА СТРАНАТА СИ!!!!!БЕЗ ДА СЕ БИЯТ ТЕ..

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions