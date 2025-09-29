Тръмп: Много близо сме до мир в Газа, но ако Хамас откаже, Израел ще има пълната подкрепа на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „много близо“ до осигуряване на мир, след като представи своя 20-точков план по време на среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом.
Американският президент подчерта, че ако Хамас отхвърли предложението, Израел ще има неговата пълна подкрепа да унищожи групировката:
Планът, вече разпространен сред арабските лидери и публикуван след срещата с Нетаняху, предвижда:
- незабавно прекратяване на огъня,
- разоръжаване на Хамас,
- изтегляне на Израел.
Според Тръмп, Нетаняху е приел американските условия, а всички страни са „много близо“ до съгласие. Хамас обаче все още не е дал официален отговор.
Евтин театър жалки отрепки сте как не разбрахте,че няма смисъл от тези долни постановки .
Вожде ,,сделка“?
Защо? Избихте ли палестинците?
Мария тъпачката при положение че Хамас терористи заклаха 2000 човека в Израел и хвърлиха 5000 ракети към Израел.Ливан Хизбула също бомбардираха Израел както и Иран , Израел са християни арабите искат да ги избият
…до обед пече,след обед вали си ти
То до сега да не би да не е имала подкрепата ти??КРАЙ ЗА ГАЗА😂😂😂Разсмях те ме ..убити са много жени и деца за да командвате хората вие 😡😡😡сега когато има останали няколко мъже ще спираш(недей така ) давай поне да се знае ,че няма никакви жители ,жалки сте всички ,които в 21 век създавате войни за да да имате пари 💰 жалки сте😡😡😡😡😡ще ли да им дадат работа 😂 и този,които не иска да работи го убиват…В газа хората имат повече достойнство от Тръмп и Нетаняху..УМИРАТ НЕ ИЗОСТАВИХА СТРАНАТА СИ ,УМРЯХА ЗА СТРАНАТА СИ!!!!!БЕЗ ДА СЕ БИЯТ ТЕ..