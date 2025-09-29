Тръмп налага 100% мита върху филмите, произведени извън САЩ

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че въвежда 100% мита за всички филми, заснети и продуцирани извън територията на САЩ.

„Искаме филми, отново произвеждани в Америка", написа държавният глава в социалната си мрежа Truth Social.

Той като уточни, че целта на мярката е да се спре „кражбата на филмовия бизнес“ от други държави и да се даде нов тласък на американската киноиндустрия.