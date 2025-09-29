НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Тръмп налага 100% мита върху филмите, произведени извън САЩ

          18
          98
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Американският президент Доналд Тръмп обяви, че въвежда 100% мита за всички филми, заснети и продуцирани извън територията на САЩ.

          „Искаме филми, отново произвеждани в Америка“, написа държавният глава в социалната си мрежа Truth Social.

          - Реклама -

          Той като уточни, че целта на мярката е да се спре „кражбата на филмовия бизнес“ от други държави и да се даде нов тласък на американската киноиндустрия.

          Американският президент Доналд Тръмп обяви, че въвежда 100% мита за всички филми, заснети и продуцирани извън територията на САЩ.

          „Искаме филми, отново произвеждани в Америка“, написа държавният глава в социалната си мрежа Truth Social.

          - Реклама -

          Той като уточни, че целта на мярката е да се спре „кражбата на филмовия бизнес“ от други държави и да се даде нов тласък на американската киноиндустрия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ: Корупцията и слабата съдебна система спират инвестициите в България

          Красимир Попов -
          Присъединяването на България към еврозоната ще намали транзакционните разходи с ключовите търговски и инвестиционни партньори, но страната продължава да се сблъсква с недостиг на...
          Политика

          САЩ: Корупцията остава основно предизвикателство за бизнес средата в Румъния

          Красимир Попов -
          Американски инвеститори продължават да изтъкват корупцията в румънското правителство и бизнес среда като сериозен проблем, сочи новият доклад на Държавния департамент на САЩ за...
          Война

          Русия: Украйна подготвя провокация в Полша

          Марияна Стойчева -
          Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията...

          18 КОМЕНТАРА

          7. То пък в САЩ едни филми.. само комикси. Добре, че бяха италианците да ви правят уестърните и музиката за филмите !

          14. Браво! Да си гледат американците тъпотиите! Напоследък един свестен техен филм не съм видял.

          15. Свободните протони се блъскат с неутрони в черепната му кутия и така се раждат гениалните му мисли. Някои физици му викат на това Брауново движение.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions