Тръмп налага 100% мита върху филмите, произведени извън САЩ

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че въвежда 100% мита за всички филми, заснети и продуцирани извън територията на САЩ.
Той като уточни, че целта на мярката е да се спре „кражбата на филмовия бизнес“ от други държави и да се даде нов тласък на американската киноиндустрия.
Този Вампир ще се задави в собствената си лакомия
Дончо живее в 1991
Диана Габровска ще пусне сълза😂
Не мога повече!
Восъчната фигура 😂
Сменете му маслото на този рижавия .
То пък в САЩ едни филми.. само комикси. Добре, че бяха италианците да ви правят уестърните и музиката за филмите !
ми сега сериала на Зеленски кой ще го предава? холивудците дето правят у нас филми?
с навлизане в 80-те старческото малоумие бързо напредва
1000% да сложи.
Тоя боядисания Президент ли е или митничар
Plamen Yovchev а Путю може ли да сложи…
Всеки ден разбираме какво е сънувал.
Може ли да си ги прибере от нашите телевизии?
Тозисамо на децата още не е наложил мито
Iordan Lambov чакай, има време
Браво! Да си гледат американците тъпотиите! Напоследък един свестен техен филм не съм видял.
Свободните протони се блъскат с неутрони в черепната му кутия и така се раждат гениалните му мисли. Някои физици му викат на това Брауново движение.
Психиатрията ще има работа!