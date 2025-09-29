Тръмп: Признаването на палестинска държава от няколко западни държави е „глупаво“

На съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон президентът на САЩ Доналд Тръмп определи решението на няколко западни държави да признаят държавата Палестина като „глупаво“.

„Но хората искат да се върнем към мира. Те искат да се върнем към нормалността. Всъщност няколко държави глупаво признаха палестинска държава. Както знаете, някои от нашите европейски приятели, съюзници, добри хора," заяви Тръмп.

Той добави, че Западът е „много уморен“ от продължаващите конфликти в Близкия изток, но изрази увереност, че Израел е готов за мир.

„Народът на Израел го иска. Те наистина го искат,“ подчерта американският президент.

Тръмп съобщи също, че мирният план на Вашингтон за Газа ще включва график за поетапното изтегляне на израелските сили от палестинския анклав: