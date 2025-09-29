Тръмп: Признаването на палестинска държава от няколко западни държави е „глупаво“

На съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху във Вашингтон президентът на САЩ Доналд Тръмп определи решението на няколко западни държави да признаят държавата Палестина като „глупаво“.
Той добави, че Западът е „много уморен“ от продължаващите конфликти в Близкия изток, но изрази увереност, че Израел е готов за мир.
Тръмп съобщи също, че мирният план на Вашингтон за Газа ще включва график за поетапното изтегляне на израелските сили от палестинския анклав:
мафиот
Голям Хамелеон излезе този „Господин“!😏
АБЕ ТРЪМП СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ ЛИЦЕМЕР И ИНТРИГАНТ . МОЖЕ ДА ОСТАНЕ ПОСЛЕДНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА САЩ 😄😄😄