Тръмп уверен в мирен пробив за Газа след среща с Нетаняху в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм относно шансовете за сключване на споразумение за Газа днес, когато прие в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да го убеди да приеме мирния му план.
Миналата седмица американският президент проведе срещи с ключови арабски лидери в ООН. На 28 септември той написа в социалните мрежи, че „всички са съгласни за нещо специално, за първи път в историята“, предаде АФП.
Въпреки това, Нетаняху не даде много поводи за оптимизъм. В речта си пред ООН на 26 септември той обеща да „довърши работата“ срещу Хамас и отхвърли палестинската държавност, вече призната от няколко западни страни.
Белият дом обяви, че двамата лидери ще дадат съвместна пресконференция в 13:15 ч. (20:15 българско време), което се възприема като сигнал за очакван пробив.
Хамас все още не е дала официална реакция на предложения план.
Какъв миролюбивец!👹🤑🤮
САЩ много обичат да помагат. Първо договорченце и след това National Geographic
Що се мисли за господ
Престъпници
„Загрижен „за света, а не си гледа Държавата!И,в Америка не всичко е розаво!
Глупости. Ти пак ще им помагаш, както нападна Ирак
Сделка ли пак,тоя побърка света
тоз „мир“ много дупки проби!? хора изби!? градове болници сгради няма ги?!
И тия където го ползват – седнал за волана на неща от пласьор и забранени от закона, а не от булгар такак – или че си слагат тутюн в лиспето с канабинол
И дребни пласьори в градове и села в цяла България
Хах хаа