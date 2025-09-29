НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп уверен в мирен пробив за Газа след среща с Нетаняху в Белия дом

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм относно шансовете за сключване на споразумение за Газа днес, когато прие в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да го убеди да приеме мирния му план.

          „Да, много съм уверен,“ отговори Тръмп, когато го попитаха дали вярва, че ще има мир в Газа. Той повтори „много уверен“, когато бе запитан дали всички страни са съгласни с неговия 21-точков план за прекратяване на почти двугодишната война, освобождаване на заложниците, държани от Хамас, и разоръжаване на палестинските бойци.

          Миналата седмица американският президент проведе срещи с ключови арабски лидери в ООН. На 28 септември той написа в социалните мрежи, че „всички са съгласни за нещо специално, за първи път в историята“, предаде АФП.

          Въпреки това, Нетаняху не даде много поводи за оптимизъм. В речта си пред ООН на 26 септември той обеща да „довърши работата“ срещу Хамас и отхвърли палестинската държавност, вече призната от няколко западни страни.

          Белият дом обяви, че двамата лидери ще дадат съвместна пресконференция в 13:15 ч. (20:15 българско време), което се възприема като сигнал за очакван пробив.

          „За да се постигне добро споразумение, разумно споразумение и за двете страни, и двете страни трябва да отстъпят малко и може би да напуснат масата малко недоволни,“ заяви пред „Фокс Нюз“ прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит.

          Хамас все още не е дала официална реакция на предложения план.

