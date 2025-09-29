НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
          Крими

          Убийство потресе Турция: Бивш съпруг застреля жена си в болница

          Убийство на жена шокира Турция, след като 44-годишният Атила Айнтапли застреля бившата си съпруга Есер Караджа (42) в болницата, където тя работела.

          По данни на местните медии мъжът влязъл въоръжен, като първо се опитал да я нападне в кабинета ѝ. Колега на Караджа успял временно да я спаси, но при стълбището Айнтапли я настигнал и прострелял три пъти.

          Жената починала въпреки усилията на медиците.

          Нападателят избягал, но скоро бил задържан от полицията. Турската прокуратура настоява за доживотен затвор.

          По данни на платформата „Да спрем фемицидите“ само през 2024 г. в Турция са убити 394 жени, а 259 са починали при подозрителни обстоятелства.

