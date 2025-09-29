Учебните помагала за 5.–7. клас стигат до 120 лв., очаква се ново поскъпване

„Най-много се търсят профилираните учебници по БЕЛ. Моето впечатление е, че най-много ученици избират такъв профил“.

Това сподели пред БНР Светлана Нанчева – продавач и администратор на сайта на столичната борса за учебници и учебни помагала, с опит в бранша от 1999 година.

„Тази година виждаме засилено търсене на профилирани помагала по физика – предишни години почти нямаше. Химията и биологията също се радват на добър интерес“, отбеляза тя. - Реклама -

По думите ѝ сумите, които трябва да бъдат отделени за профилираните предмети, са значителни:

„Това са специализирани учебници, те са за 2 години. Някои от тях – тези по чужди езици, се внасят от чужбина. От 100 до 300 лв. може да достигнат, в зависимост от конфигурацията. Тези, които са по БЕЛ, география, химия, физика, влизат в сума около 150 лв.“.

Търсенето на учебни тетрадки и помагала за 5., 6. и 7. клас никога не е спирало, отбеляза още Нанчева в интервю за предаването „Хоризонт до обед“.

„Помагалата по БЕЛ и математика продължават да се търсят. Търсят се най-актуалните, най-новите издания или такива, които са утвърдени с години“.

Помагалата и учебните тетрадки за учениците от 5., 6. и 7. клас струват около 120 лева.

Светлана Нанчева споделя, че се наблюдава интерес и към много стари издания – включително такива от 90-те години на миналия век.

По думите ѝ, има отчетливо поскъпване на учебниците и помагалата през последните години. Тя прогнозира допълнително увеличение на цените с въвеждането на еврото.