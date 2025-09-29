Учебните помагала за 5.–7. клас стигат до 120 лв., очаква се ново поскъпване

Това сподели пред БНР Светлана Нанчева – продавач и администратор на сайта на столичната борса за учебници и учебни помагала, с опит в бранша от 1999 година.
По думите ѝ сумите, които трябва да бъдат отделени за профилираните предмети, са значителни:
Търсенето на учебни тетрадки и помагала за 5., 6. и 7. клас никога не е спирало, отбеляза още Нанчева в интервю за предаването „Хоризонт до обед“.
Помагалата и учебните тетрадки за учениците от 5., 6. и 7. клас струват около 120 лева.
Светлана Нанчева споделя, че се наблюдава интерес и към много стари издания – включително такива от 90-те години на миналия век.
По думите ѝ, има отчетливо поскъпване на учебниците и помагалата през последните години. Тя прогнозира допълнително увеличение на цените с въвеждането на еврото.
Това сподели пред БНР Светлана Нанчева – продавач и администратор на сайта на столичната борса за учебници и учебни помагала, с опит в бранша от 1999 година.
По думите ѝ сумите, които трябва да бъдат отделени за профилираните предмети, са значителни:
Търсенето на учебни тетрадки и помагала за 5., 6. и 7. клас никога не е спирало, отбеляза още Нанчева в интервю за предаването „Хоризонт до обед“.
Помагалата и учебните тетрадки за учениците от 5., 6. и 7. клас струват около 120 лева.
Светлана Нанчева споделя, че се наблюдава интерес и към много стари издания – включително такива от 90-те години на миналия век.
По думите ѝ, има отчетливо поскъпване на учебниците и помагалата през последните години. Тя прогнозира допълнително увеличение на цените с въвеждането на еврото.