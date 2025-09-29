Важно: „Топлофикация София“ обяви ПЪЛНИЯ ГРАФИК на спиранията в „Дружба 2“

На 2 октомври 2025 г. започва мащабният ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба-2“ и комплекс „Цариградски“. Първият етап включва монтиране на спирателна арматура, заради което от 2 до 6 октомври топлоподаването ще бъде спряно за целия квартал.
Общата продължителност на ремонта е 90 дни, но топлоподаването няма да бъде спирано през целия период, а само поетапно и в отделни карета от блокове.
Какво обяви „Топлофикация София“
Прогнозен график на поетапните спирания
Каре между блокове №217 и №272
68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков“: 13.10 – 26.10
ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен“: 13.10 – 26.10
Блокове 260, 261, 262: 20.10 – 03.11
Блокове 272, 273, 274: 03.11 – 17.11
Блокове 257, 258, 259: 05.11 – 19.11
Блокове 263, 264, 265: 05.11 – 19.11
Блокове 266, 267, 268: 11.11 – 25.11
Блокове 269, 270, 271: 25.11 – 09.12
Блокове 217, 218, 219: 27.11 – 11.12
Блокове 226, 227, 228: 27.11 – 11.12
Блокове 251, 252, 253: 03.12 – 17.12
Каре между блокове №205 и №225
ДГ 185 „Звездичка“: 13.10 – 27.10
Блокове 223, 224, 225: 13.10 – 27.10
Блокове 205, 206, 207: 13.10 – 27.10
Блокове 208, 209, 210: 13.10 – 27.10
Блокове 211, 212, 213: 10.11 – 24.11
Блокове 214, 215, 216: 10.11 – 24.11
Блокове 220, 221, 222: 10.11 – 24.11
Трета част
150 ОУ „Цар Симеон Първи“: 07.10 – 21.10
163 ОУ „Черноризец Храбър“: 07.10 – 21.10
Блокове 305, 306, 307: 26.10 – 09.11
Блокове 308, 309, 310: 26.10 – 09.11
Блокове 319, 320, 321: 16.11 – 30.11
Блокове 322, 323, 324: 16.11 – 30.11
Блокове 311, 312, 313, 314, 315: 07.12 – 21.12
Блокове 316, 317, 318: 07.12 – 21.12
Четвърта част
ДГ 88 „Детски рай“: 12.10 – 29.10
Блокове 414, 415, 416: 12.10 – 29.10
Блокове 411, 412, 413: 19.10 – 01.11
Блокове 417, 418, 419: 04.11 – 17.11
Блокове 420, 421, 422: 11.11 – 24.11
Блокове 405, 406, 407: 30.11 – 15.12
Блок 404: 07.12 – 22.12
Блокове 408, 409, 410: 07.12 – 22.12
Пета част
Блокове 501, 502, 503: 13.10 – 29.10
Блокове 510, 511, 512: 13.10 – 29.10
Блокове 513, 514, 515: 13.10 – 29.10
Блокове 516, 517, 518: 15.11 – 30.11
Блокове 523, 524, 526, 528: 15.11 – 30.11
Блок 527: 15.11 – 30.11
Блокове 504, 505, 506: 04.12 – 19.12
Блокове 507, 508, 509: 04.12 – 19.12
