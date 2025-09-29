Важно: „Топлофикация София“ обяви ПЪЛНИЯ ГРАФИК на спиранията в „Дружба 2“

НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          На 2 октомври 2025 г. започва мащабният ремонт на топлопреносната мрежа в столичния квартал „Дружба-2“ и комплекс „Цариградски“. Първият етап включва монтиране на спирателна арматура, заради което от 2 до 6 октомври топлоподаването ще бъде спряно за целия квартал.

          Общата продължителност на ремонта е 90 дни, но топлоподаването няма да бъде спирано през целия период, а само поетапно и в отделни карета от блокове.

          Какво обяви „Топлофикация София“

          Ще положим всички усилия трасето на всяко едно каре от блокове да се подмени за около 15 дни. Стремежът ни е това да бъде и срокът, в който е спрян всеки абонат. Екипите ще работят паралелно по няколко карета, като ще се стараем да не спираме всички сгради едновременно“, заяви изпълнителният директор Петър Петров.

          Прогнозен график на поетапните спирания

          Каре между блокове №217 и №272

          • 68-мо СУ „Акад. Никола Обрешков“: 13.10 – 26.10
          • ДГ 144 „Ханс Кристиан Андерсен“: 13.10 – 26.10
          • Блокове 260, 261, 262: 20.10 – 03.11
          • Блокове 272, 273, 274: 03.11 – 17.11
          • Блокове 257, 258, 259: 05.11 – 19.11
          • Блокове 263, 264, 265: 05.11 – 19.11
          • Блокове 266, 267, 268: 11.11 – 25.11
          • Блокове 269, 270, 271: 25.11 – 09.12
          • Блокове 217, 218, 219: 27.11 – 11.12
          • Блокове 226, 227, 228: 27.11 – 11.12
          • Блокове 251, 252, 253: 03.12 – 17.12

          Каре между блокове №205 и №225

          • ДГ 185 „Звездичка“: 13.10 – 27.10
          • Блокове 223, 224, 225: 13.10 – 27.10
          • Блокове 205, 206, 207: 13.10 – 27.10
          • Блокове 208, 209, 210: 13.10 – 27.10
          • Блокове 211, 212, 213: 10.11 – 24.11
          • Блокове 214, 215, 216: 10.11 – 24.11
          • Блокове 220, 221, 222: 10.11 – 24.11

          Трета част

          • 150 ОУ „Цар Симеон Първи“: 07.10 – 21.10
          • 163 ОУ „Черноризец Храбър“: 07.10 – 21.10
          • Блокове 305, 306, 307: 26.10 – 09.11
          • Блокове 308, 309, 310: 26.10 – 09.11
          • Блокове 319, 320, 321: 16.11 – 30.11
          • Блокове 322, 323, 324: 16.11 – 30.11
          • Блокове 311, 312, 313, 314, 315: 07.12 – 21.12
          • Блокове 316, 317, 318: 07.12 – 21.12

          Четвърта част

          • ДГ 88 „Детски рай“: 12.10 – 29.10
          • Блокове 414, 415, 416: 12.10 – 29.10
          • Блокове 411, 412, 413: 19.10 – 01.11
          • Блокове 417, 418, 419: 04.11 – 17.11
          • Блокове 420, 421, 422: 11.11 – 24.11
          • Блокове 405, 406, 407: 30.11 – 15.12
          • Блок 404: 07.12 – 22.12
          • Блокове 408, 409, 410: 07.12 – 22.12

          Пета част

          • Блокове 501, 502, 503: 13.10 – 29.10
          • Блокове 510, 511, 512: 13.10 – 29.10
          • Блокове 513, 514, 515: 13.10 – 29.10
          • Блокове 516, 517, 518: 15.11 – 30.11
          • Блокове 523, 524, 526, 528: 15.11 – 30.11
          • Блок 527: 15.11 – 30.11
          • Блокове 504, 505, 506: 04.12 – 19.12
          • Блокове 507, 508, 509: 04.12 – 19.12
