Вижте как националите по волейбол отпразнуваха сребърните медали (ВИДЕО)

Българските национали по волейбол отпразнуваха историческото си сребро от Световното първенство във Филипините с шумно парти в най-голямата дискотека в Манила. Заведението е собственост на българския бизнесмен Симеон Донов, който от години живее там.

Диско клубът беше украсен с български трибагреници, а на видео стената вървяха кадри от паметните моменти на Мондиала. Играчите бяха посрещнати като истински шампиони.

Суперталантът Александър Николов привлече вниманието с танците си, включително и на хита „Макарена“.

Въпреки загубата във финала срещу Италия, президентът на федерацията Любо Ганев спази обещанието си да заведе отбора на заслужено празненство.