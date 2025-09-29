Вижте как националите по волейбол отпразнуваха сребърните медали (ВИДЕО)

Българските национали по волейбол отпразнуваха историческото си сребро от Световното първенство във Филипините с шумно парти в най-голямата дискотека в Манила. Заведението е собственост на българския бизнесмен Симеон Донов, който от години живее там.
- Реклама -
Диско клубът беше украсен с български трибагреници, а на видео стената вървяха кадри от паметните моменти на Мондиала. Играчите бяха посрещнати като истински шампиони.
Суперталантът Александър Николов привлече вниманието с танците си, включително и на хита „Макарена“.
Въпреки загубата във финала срещу Италия, президентът на федерацията Любо Ганев спази обещанието си да заведе отбора на заслужено празненство.
Българските национали по волейбол отпразнуваха историческото си сребро от Световното първенство във Филипините с шумно парти в най-голямата дискотека в Манила. Заведението е собственост на българския бизнесмен Симеон Донов, който от години живее там.
- Реклама -
Диско клубът беше украсен с български трибагреници, а на видео стената вървяха кадри от паметните моменти на Мондиала. Играчите бяха посрещнати като истински шампиони.
Суперталантът Александър Николов привлече вниманието с танците си, включително и на хита „Макарена“.
Въпреки загубата във финала срещу Италия, президентът на федерацията Любо Ганев спази обещанието си да заведе отбора на заслужено празненство.