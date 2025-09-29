НА ЖИВО
          Вижте как националите по волейбол отпразнуваха сребърните медали (ВИДЕО)

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Българските национали по волейбол отпразнуваха историческото си сребро от Световното първенство във Филипините с шумно парти в най-голямата дискотека в Манила. Заведението е собственост на българския бизнесмен Симеон Донов, който от години живее там.

          Диско клубът беше украсен с български трибагреници, а на видео стената вървяха кадри от паметните моменти на Мондиала. Играчите бяха посрещнати като истински шампиони.

          Суперталантът Александър Николов привлече вниманието с танците си, включително и на хита „Макарена“.

          Въпреки загубата във финала срещу Италия, президентът на федерацията Любо Ганев спази обещанието си да заведе отбора на заслужено празненство.

          „Парти в Манила, след грандиозния успех на националите! Заслужено разпускане след повече от половин година непрестанни тренировки“, написа домакинът Симеон Донов, публикувайки кадри от празника.

